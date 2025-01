Agustina Cherri mostró las fotos de sus vacaciones con amigas en Brasil

La actriz, madre de tres hijos, compartió un video en el que mostró parte de su travesía hacia el Aeropuerto de Ezeiza, visiblemente conmovida. "1:05 am me levanto, me voy de viaje con amigas después de muchos años", escribió Cherri en sus redes, reflejando la mezcla de emoción y angustia que sentía. Luego, confesó: "Quiero hacer un reality porque estoy angustiada. Porque me debo a mis hijos". La actriz, especialmente sensible por dejar a su hijo menor de apenas dos años, añadió: "Tengo una angustia en el pecho porque tengo un hijo de dos años".