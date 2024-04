Alejandro Fantino explotó y criticó fuerte a los comentaristas de fútbol

Embed - Alejandro Fantino en #MultiversoFantino | “Comentaristas, no me expliquen más”.

Cómo era de esperarse, y siempre que realiza este tipo de comentarios, sus dichos tuvieron repercusiones en redes sociales, donde se alzaron voces que coincidían con Alejandro y otras que estaban en contra de su opinión.

El pasado 11 de abril Alejandro Fantino y Coni Mosqueira se convirtieron en padres con la llegada de Beltrán. Sin embargo, el bebé estuvo en neonatología desde su nacimiento y el conductor fue relatando su evolución a lo largo de las siguientes semanas.

Este lunes por la noche, Mosqueira contó en redes sociales que el bebé recibió el alta médica y, finalmente, la familia pudo emprender el camino hacia su hogar. Ahora, siendo tres. “‘Todo va a estar bien’. El cartel que veía cada vez que entraba y me iba de ver a mi pollito. Y un día, nos fuimos a casita. Los tres juntitos. Después de 19 largos días, después de entrar a la clínica con panza y salir con los brazos vacíos”, escribió la modelo.

Embed - Coni Mosqueira on Instagram: "Todo va a estar bien el cartel que veía cada vez que entraba y me iba de ver a mi Y un día, nos fuimos a casita Los 3 juntitos. Después de 19 largos días, Después de entrar a la clínica con panza y salir con los brazos vacíos, largas noches de angustia, culpa y llanto por dejar tu tesorito cada noche. Aunq sabíamos que estaba en las mejores manos. Porque así fue, el amor con q trabajan todas las enfermeras cuidándolos como si fuesen sus hijos, los médicos, las pueris, y todo el equipo de contención de Neo, nos contuvieron, enseñaron, cuidaron y acompañaron a nuestro bebito cada segundo para que hoy este listo para empezar este camino juntos. Nadie te prepara para esto, para este mundo desconocido ( o por lo menos para mi ) de la Neo. a conectar con tu bebito a través de una incubadora, con mil cables, pantallas y sonidos. A ir al cuarto después del parto y no tener a tu bebito en tus brazos. a que te den el alta, y tampoco poder llevártelo en brazos. A volver a tu casa, con todo preparado para su llegada, pero sin el. Y así largas noches. Y largos días sentados acompañándolo, días buenos, días malos. Días de buenas noticias, y algunas no tantas. De avances, retrocesos, de llantos, angustias y alegrías. Festejando cada pasito que avanzaba. Beltru de mi alma Viniste a enseñarnos el amor, la paciencia, la fe, y a no bajar los brazos. Nuestro guerrerito hermoso, que se bancó todo ! Gracias gracias y más gracias a todo el equipo de Neo. Las enfermeras de Beltru: Caros, Nancy, Walter, Moni, sus médicos Santi, JorgeSu, Grace, Flor. Vane Sabri. Abi. Las pueris que me ayudaron tanto para que Beltru pueda tomar mi leche desde el minuto 1, Anita, Dolo y Vivi. A todos los papis con los que compartimos este tiempo que están pasando por lo mismo, y se contienen unos a otros. sigue en coment …"