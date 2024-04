Las 10 frases más importantes de la nota a Javier Milei: de su imagen al "potenciales dictadores"

Milei sorprendido.jpg Javier Milei, víctima de una "broma" que lo dejó expuesto durante la entrevista con Fantino, donde dejó varias frases.

Es que el episodio del "bot de Jumbo" no pasó desapercibido, y le costó a Milei un aluvión de críticas. Esto expuso el alto grado de improvisación del Gobierno en algunas cuestiones, puesto que el propio Luis Caputo solía compartir los números de este bot, números que finalmente resultaron ser falsos.

Las 10 frases más destacadas de la nota a Milei

- "La aprobación de la gestión supera lo negativo y mi imagen está en los mismos niveles de cuando asumí. Soy el segundo presidente con mejor imagen del mundo, ese es el marco de lo que estamos viendo".

- "Hoy la mitad de los argentinos cree que de acá a seis meses estamos mejor, no solo eso, tienen razón. La inflación bajará porque en el gobierno trabajamos como enanos".

- "Con Macri vamos a empezar a trabajar en la convergencia. De cara a 2025 vamos a construir una expresión liberal. Todos los que estamos a favor del cambio sinceramente".

Embed Esta cuenta es un experimento social. Nunca analizó precios, ni existió ningún bot que siguiera los productos de Jumbo.



Pero sí sirvió para una cosa: ver la necesidad que tienen muchos en mostrar resultados que la realidad les niega.



Este bot se autodestruirá en 3, 2, 1… pic.twitter.com/H4ntaLzWky — Jumbot (@Bot_Jumbo) April 9, 2024

- "Si quieren confrontar va a haber confrontación. No tengo esperanzas en que sean algo distinto, pero les doy la oportunidad de sacar Bases y les ofrezco el Pacto de Mayo, que son 10 reglas para una economía sana. Si no, no importa, les veo la cara en las elecciones de 2025″ (sobre los legisladores opositores).

- "Los que votaron en contra del DNU son todos dictadores en potencia". Allí les exigió a los senadores opositores "que se hagan cargo" de rechazar el decreto: "Votaron a favor de las leyes de la dictadura y de la represión".

- "Hay periodistas que juegan para destruir, no tenés que ir a darle notas a esos tipos, porque no les interesa lo que pensás, les interesa hacerte una zancadilla" (sobre la frase de Benegas Lynch y el trabajo infantil).

Embed "¿Vos te creés que no estamos ya en el radar de los atentados?"



Javier Milei confirmó que mudará la Embajada en Israel a Jerusalén y negó que eso "aumente el riesgo" de ataques: "La cuestión es si somos cobardes o nos plantamos".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/d9XhAnrGK2 — Corta (@somoscorta) April 9, 2024

- "¿Sabes quien tomó la decisión de que el tipo de cambio no lo pongamos en 600 que era lo que decían los economistas? Lo puse yo. Cuando hablo con Toto (Luis Caputo) le dije ‘ponelo en 800′. Hay un motivo. El impuesto PAIS mapeaba con lo que tenés en el mercado, entonces eso lo que hacía era achicarme el exceso de demanda de divisas, para que cuando hiciera el ajuste el impacto sobre el empleo sea peor, que podría haber sido peor. Hacemos esa corrección y nos paramos arriba de la cantidad de dinero. Al mismo tiempo empezamos a sanear el balance del Banco Central".

- "No sólo hay que ir hasta ahí esquivando piedras en el camino, si no que además tenés tipos pegándote. La primera apuesta fue que no llegábamos a enero. El gobierno anterior dejó todo para que no llegáramos a enero. ¿Vos te crees que estás hablando con gente normal? Toda la posición de Leliqs las pasaron a pases y estaba a un día. Me podían cuadruplicar la bases monetaria en un día. Cuando llegamos damos un diagnóstico tremendamente crudo el día que asumimos, que fue un domingo por suerte, y ahí determinamos las bases de lo que había que hacer. Era gente que apostaba a que nos cayéramos. No es un juego para niños, para ingenuos".

- "Mi aliado es Estados Unidos, sean demócratas o republicanos. Y vaya que nos están apoyando. Nos regalaron un Hércules. Lo del otro día fue el acto de soberanía más grande de los últimos 40 años. Porque al ser una base militar en Ushuaia, nos avala el reclamo sobre la Antártida. Y te hago una pregunta. ¿Ushuaia es la capital de qué? Tierra del Fuego. ¿Y qué más? Islas Malvinas, Georgias, Sándwich y todo el espectro marítimo. Es el primer paso para empezar a pensar la recuperación de Malvinas. Dale, que la saquen del ángulo".

Embed "El mayor acto de soberanía de los últimos 40 años"



Javier Milei reivindicó la construcción de una base militar conjunta en Ushuaia y redobló: "Es el primer paso para empezar a pensar la recuperación de Malvinas, que la saquen del ángulo". pic.twitter.com/PDKInrUPD3 — Corta (@somoscorta) April 9, 2024

- "Al bloque de la izquierda lo tenía al lado mío. Estaban Romina Del Pla, Del Caño, Bregman y Vilca. De Romina del Pla yo no comparto nada, pero no diría que no le carbura el bocho. Yo tengo definido como pienso y si creo que todos lo que piensan distinto a mí son unos idiotas, el idiota soy yo".