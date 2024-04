Javier Milei: "El Estado es una organización criminal, es el enemigo"

"El Estado es una organización criminal violenta que se financia con una fuente coactiva de ingreso llamada impuestos. Sí, es el enemigo", definió categóricamente. "El Estado es una organización criminal violenta que se financia con una fuente coactiva de ingreso llamada impuestos. Sí, es el enemigo", definió categóricamente.

Su postura sobre la frase de Benegas Lynch

Además, el mandatario se despegó de los dichos del diputado de La Libertad Avanza Alberto "Bertie" Benegas Lynch quien avaló el trabajo infantil. Aseguró que se trató de una frase "absolutamente desafortunada", subrayó el mandatario nacional. A su vez, cuestionó a la prensa y dijo que "además, fue sacada de contexto".

Milei sostuvo que "fue un error de Bertie de ir a ese lugar" a dar una nota con la periodista Romina Manguel en FM Milenium, a quien acusó de querer "destruir" a su espacio político.

“Hay periodistas que juegan para destruir, no tenés que ir a darle notas a esos tipos, porque no les interesa lo que pensás, les interesa hacerte una zancadilla”, consideró Milei, y continuó: “Eso los orcos lo entienden bien, pero los liberales no, porque somos libres pensadores”.

Javier Milei aseguró que es el segundo presidente con mejor imagen del mundo

En la misma charla, el presidente afirmó ser el segundo mandatario "con mejor imagen del mundo", al tiempo que señaló que "la palabra más representativa de los argentinos es esperanza".

"La aprobación de la gestión supera lo negativo y mi imagen está en los mismos niveles de cuando asumí. Soy el segundo presidente con mejor imagen del mundo, ese es el marco de lo que estamos viendo", resaltó el mandatario nacional.

"El 75% de los argentinos entiende que estamos peor, es importante saberlo. Ahora cuando nosotros asumimos, solo el 20 por ciento creía que en los próximos 6 meses íbamos a estar mejor, en enero saltó a 30, en febrero a 40, y hoy es de 50 por ciento", enfatizó Milei.

"Hoy la mitad de los argentinos cree que de acá a seis meses estamos mejor, no solo eso, tienen razón", sostuvo el jefe de Estado, y dijo que bajará la inflación porque en el gobierno "trabajamos como enanos".

Al ser consultado sobre si tenía dudas en que podrá bajar la inflación, sostuvo: "El 70% de los argentinos no tienen dudas. Yo no, ni en pedo, no tengo ninguna duda".

Qué dijo Benegas Lynch sobre la educación

El diputado nacional Alberto "Bertie" Benegas Lynch afirmó este domingo que no cree en la obligatoriedad de la educación, al sostener su argumento en la injerencia que ejerce el Estado nacional sobre las familias.

“Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. Es una responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor", lanzó Benegas Lynch en declaraciones radiales.

En esa línea, el legislador agregó: "Muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller junto al padre trabajando".

"¿Como va a ser el Estado el que decide sobre el chico? A mi no se me ocurre una cosa más invasiva", remarcó el legislador libertario que desembarcó en la Cámara de Diputado en diciembre pasado a través de la lista de La Libertad Avanza encabezada por Javier Milei.

El diputado nacional Alberto 'Bertie' Benegas Lynch dijo que no cree en la obligatoriedad de la educación, aseguró que "muchas veces los padres no se pueden dar el lujo de mandar a los hijos al colegio" y cuestionó: "¿Cómo va a decidir el Estado sobre el chico?".

Benegas Lynch añadió: “La educación es el eje de la civilización. ¿Cómo se te ocurre darle a un comité de burócratas la decisión de la educación? ¿Al Estado? ¿Al Ministerio de Educación?”.

Para Benegas Lynch, “lo que se supone de una familia es que traen un chico al mundo para educarlo, para protegerlo, para que sea una mejor persona, y para que cambie el mundo".

"¿Cómo se te ocurre que va a tener mejores intenciones el burócrata de una casa de gobierno? ¿Va a decir lo que tiene que hacer la gente?", sumó.

Y finalizó: “Yo creo en el individuo, creo en las decisiones que tomemos en nuestras vidas, y creo que el Estado está solo para proteger los derechos individuales e impartir justicia”.