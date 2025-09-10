Alejandro Sanz regresa a la Argentina: los detalles de su gira

El artista español volvió a sumar al país cómo un punto a visitar dentro de sus giras por Latinoamérica.

Alejandro Sanz , el reconocido cantautor español, es uno de los artistas que no duda en tener a la Argentina como país a visitar cuándo sale de gira. Gracias al amor de su gente y de todos los que aman su música, el cantante realizó varias giras donde el país estuvo incluido, demostrando su fascinación por la energía que se transmite.

Debido a esto, y en el marco de "¿Y ahora qué?", la última gira anunciada, Sanz confirmó que volverá a Buenos Aires, Rosario y Córdoba para volver a encontrarse con sus fans más queridas.

Alejandro Sanz vivió el éxito de las primeras fechas en México, con su gira "¿Y ahora qué?". Entre canciones con reconocidos colegas mexicanos y un show de ensueño, generó expectativa alrededor del mundo sobre otras fechas para los diferentes países que lo siguen desde siempre en Latinoamérica.

image

Finalmente, y tras mucha espera, este 10 de septiembre el artista español anunció que volverá a la Argentina, haciendo su retorno al país tras sus shows en el 2023 que agotaron entradas y formaron un nuevo capítulo con las fanáticas argentinas.

Cómo será la gira de Alejandro Sanz en la Argentina

Alejandro Sanz se estará presentando en Rosario, Buenos Aires y Córdoba, el 4, 6 y 8 de marzo del 2026 respectivamente. La primera fecha será en el Autódromo de la Ciudad de Rosario, continuará en el Campo de Polo de Buenos Aires y terminará en Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.

Además, esta gira llegará a otro países de Sudamérica, cómo Colombia, Chile, Ecuador y Perú, durante los meses de febrero y marzo del próximo año, generando expectativas en los fanáticos latinoamericanos.

image

Sanz mostró su amor a la Argentina en diversas ocasiones. Siempre que puede, el cantautor español agrega al país como uno de sus puntos en las giras que realiza, e incluso mostró su apoyo a la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni durante el Mundial de Qatar 2022, ganado por Lionel Messi y compañía.

En esta ocasión, el artista europeo presentará su último disco, al igual que sus grandes éxitos que lo siguen acompañando con el correr de los años. “Palmeras en el Jardín”, “Hoy No Me Siento Bien”, “El Vino de Tu Boca” y “Bésame” son solo algunas de las canciones de su último álbum que presentará en el vivo, al igual que muchas de las favoritas de todos los tiempos y del público.

Los fanáticos no tardaron en pronunciarse emocionados en las redes sociales, tras el éxito que está siendo su gira por México. Finalmente, Alejandro Sanz volverá a la Argentina, prometiendo un show imperdible y especial para todos los que lo acompañaron durante tantos años. Luego de agotar fechas en el 2023, los seguidores ya demuestran sus expectativas porque se sumen nuevos días para cada uno de los puntos que toca en el país.