Alex Caniggia reveló los millones que gasta Mariana Nannis por día

Después de celebrar el primer año de su hija Venezia, Alex Caniggia visitó a Fernando Dente en su programa "Noche al Dente" por América y no se guardó nada. El hijo más mediático de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis se enfrentó en un mano a mano al conductor del ciclo y reveló quién de su familia es más "compulsivo" a la hora de hacer las compras.

Alex no solo habló de la relación que mantiene con su padre y su hermana ya que con Nannis hace tiempo que no se habla, sino que reconoció que el nacimiento de su hija "me cambió la vida". Dente quiso saber si de grande Venezia pide ser influencer o mediática como la familia Caniggia y el también cantante reconoció que de elegir trabajar en los medios "acompañaré la decisión de mi hija".