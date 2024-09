Amalia Granata salió a dar explicaciones tras su escándalo en la legislatura santafecina

El desarrollo de la sesión fue caótico. Los disturbios en las afueras de la Legislatura aumentaron la tensión dentro del recinto, donde varios legisladores se mostraron preocupados por la escalada de los incidentes.

Amalia Granata 1.jpg Amalia Granata

Escándalo en la legislatura de Santa Fe

Manifestantes intentaron ingresar al edificio, logrando tirar abajo la puerta de entrada. La presidenta de la Cámara, Clara García, interrumpió la sesión en varias oportunidades para hacer referencia a los hechos violentos que se desarrollaban fuera: "Ustedes saben que los manifestantes han tirado la puerta abajo", afirmó en uno de los momentos más críticos.

Pese a los llamados al orden, la votación continuó y fue aprobada con la mayoría necesaria. Sin embargo, la sesión estuvo marcada por la confusión, ya que algunos legisladores afirmaron que no se respetaron los procedimientos adecuados. Amalia Granata insistió en que su bloque no se abstuvo en la votación, a pesar de que así fue registrado en el sistema. "El Bloque Somos Vida no se abstuvo en la votación de la reforma jubilatoria", reiteró en sus redes sociales, enfatizando que habían solicitado votar en contra y no abstenerse.