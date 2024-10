Analía Franchín comparó a Pampita con Luli Salazar: "Es un quemo ya"

Analia Franchin (1).jpg

“¡La obviedad! Eso es lo que uno hace cuando quiere caretear una situación y para que estén todos los medios atrás, diciendo ‘estoy bárbara. Nada me afecta’”, comenzó disparando Franchín sobre Pampita luego de que su compañera Pía Shaw contara que la modelo estuvo a los besos con su nueva conquista.

La dura crítica de Analía Franchín a Pampita

“¿Puedo decir algo? ¡Qué mala que me vine hoy! Después se queja cuando los noteros van a su casa. Van a la obviedad de Gardiner, de Tequila, para que la vean. Ahora, el señor Martín Pepa, qué papel triste prestarse a esto de entrar a Tequila y que te corran las cámaras. ¡La tengo seca a nivel pasa de uva!”, siguió fuertemente criticando Analía Franchín acerca del manejo mediático por parte de Pampita de su nueva relación.

No conforme con ello, lanzó una polémica opinión y hasta disparó contra la modelo comparándola con otra famosa: “¿Y sabés lo que le dijeron los amigos? Lo que voy a decir es muy polémico, pero le dijeron (hipotetizó): ‘Boludo, es un quemo salir con Pampita. Es como si salieras con la vedette rubia’. No me hagan nombrarla porque ya me amigué”.

LUCIANA SALAZAR.jpg Luciana Salazar compartió tiernos recuerdos de su infancia.

“Con Luli”, añadió Pía Shaw, a lo que Analía admitió: “Sí, los amigos le dijeron: ‘Es un quemo que salgas con Caro. Es como si salieras con LS’”. Por su parte Noe Antonelli preguntó: “¿Por qué sería un quemo?", mientras que Franchín siguió disparando munición gruesa: “Todas sabemos que vos podés estar con alguien, mostrarte y no mostrarte. Carolina hace todo para el público. Ahora, vos, Pepa, ¿te prendés en esa?”.