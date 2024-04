Andrea Rincón tiene una nueva profesión: es cantante cristiana y hay un video

Embed - Walter Encina on Instagram: "Siempre con un Corazón de Adorador" View this post on Instagram A post shared by Walter Encina (@walterencinaa.ok)

Junto a las imágenes donde entona la emotiva letra junto al artista tropical, la actriz explicó profunda: “Casa de paz (ETNOS). Hay transformación, hay poder sobrenatural de Dios”. “Siempre con un corazón de adorador”, comentó Walter Encina al presentar el posteo conjunto en redes con la canción a flor de piel.

Andrea Rincón anunció su separación y los motivos de la ruptura

Cuando las cosas parecían que andaban más que bien en su vida sentimental, la actriz Andrea Rincón anunció que se separó de Mauricio Corrado, con quien estaba en pareja desde hace siete meses e incluso pensó en la posibilidad de contraer matrimonio.

En una entrevista con Mundo Flowers, la ex participante de Gran Hermano contó los motivos que la llevaron a terminar el vínculo. "Hay algo que si no lo sanás se te va a repetir una y otra vez", sostuvo y la charla derivó en la confirmación de la ruptura: "Estoy sola. Estoy bien...".

Andrea Rincón 2.jpg Andrea Rincón y Mauricio Corrado.

Andrea Rincón dejó en evidencia que intentó hasta lo imposible para seguir en pareja con Mauricio, pero las cosas no funcionaron: "Me costó mucho porque tuve muchas idas y vueltas por unas cuestiones de que traté de remontar una relación hasta el final".

"No voy a contar los pormenores ni absolutamente nada de la intimidad para respetar a la persona, pero bueno, le puse todo hasta el final y no...”, remarcó.

Por último, la ex GH mencionó que la ruptura la llevaron a hacer un trabajo de introspección. "Y creo que también me merezco una posibilidad de poder volver. Y viste que las mujeres van haciendo el duelo durante la relación. Tuve un año muy difícil con respecto a esta relación y con respecto a varias cosas que me sucedieron con muchos afectos que me hicieron aprender muchas cosas que también tenían que ver con cosas que no tenían resueltas en mi vida”, finalizó.