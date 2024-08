Andy Kusnetzoff mostró lo grande que están sus hijos Helena y León

Hijos Andy.jpg

El recuerdo de Andy sobre la muerte de su padre

El reconocido conductor del programa Perros de la Calle en la radio Urbana Play, recordó hace días la muerte de su padre a sus 87 años. Andy se quebró al hablar con el psicoanalista Gabriel Rolón.

Andy - "Hoy me di cuenta, quizás porque es miércoles, que extraño a mi papá. No tiene solución”

Gabriel Rolón: “En la vida no todos los problemas tienen solución. Hay algunos problemas, angustias y tristezas que hay que dejar vivir”

AK- "Pero viniste un montón de miércoles y no me pasó. Hoy me pasó”.

Andy Kusnetzoff y su papá

GR- "Sí, pero no es porque vengo yo, es porque no va a venir él después de mí. Es que es así. Digo, antes yo salía y nos saludábamos ahí con un abrazo con tu papá. Entraba después de mi y ahora no va a entrar”.

“Me parece que es totalmente válido en este momento de duelo, Andy. Hace tan poco… ¿cómo no van a aparecer momentos donde lo extrañás? Y vos decís: ‘Pasaron muchos miércoles’. Sí, pero a lo mejor este miércoles es particular por algo que estás viviendo, por situaciones emocionales, porque tuviste algún sueño que no recordás y te contactó afectivamente”

“Me dijiste que Flor no está, ¿no? Y que estás ocupando el lugar de papá a tiempo completo. Es decir, que tu paternidad está un poco puesta a prueba”

GR- “Estoy tratando de pensar, sólo a modo de ejemplo, que a veces estas cosas nos convocan a ciertos lugares donde necesitamos apoyo. ¿Cómo es un padre?¿Qué debería hacer un padre?".

"¿Y a dónde voy a buscar? Al modelo mío, a mi viejo… en quien confiaba… ¿qué hubiera hecho él? Me lo pregunto consciente o inconscientemente. Estoy necesitando el lugar del padre que ahora tengo que ejercer y que me viene desde un lugar de alguien que por desgracia ya no está"

"Entonces, no es extraño que en una situación así… ‘lo extraño un poco más'", sentenció.