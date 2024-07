Ángel de Brito confirma la separación de una querida periodista

Luego de un enigmático donde dio indicios de la protagonista en la apagada historia de amor que, por el momento, no tiene retorno, confirmó la identidad tras un debate entre los panelistas que aportaron diferentes nombres durante aproximadamente 10 minutos, donde las principales pistas fueron "rubia, periodista y conductora".

" Pilar Smith está separada . Se separó de su novio por desgaste, fin del amor ", confirmó Ángel durante el ciclo que conduce en América. Además, sumó cómo transita este momento la periodista: "Está muy triste me dijo hoy . Le pregunté, me dijo que sí. Yo sabía del romance cuando empezó porque trabajaba con Pilar en la radio cuando empezaron”.

Pilar-Smith.jpg

Sin embargo, a pesar de la tristeza que le confirmó la periodista, De Brito afirmó que sus intenciones no reflejan sus dichos: "Leo Arias, compañero de Pilar, dice que ella tiene nuevo chongo y que fue a ver a (Martín) Bossi, su ex, hace unos días", despertando el asombro de los panelistas del programa que no sabían de este romance.

La confirmación de Pilar

“Estoy triste, pero es lo mejor”, confesó la periodista en diálogo con Teleshow tras haberse confirmado el fin del romance con Rafael Ruiz Huidobro, con quien inició la relación en 2020 tras el romance con el padre de sus tres hijos. Sumado a esta frase, relató los motivos por el cual se separaron: “Sí, me separé. Nos peleamos, tuvimos una discusión y terminamos. No fue nada grave, fue el desgaste, pero no hubo terceros en discordia”.

En continuidad con su relato, la conductora se refirió a una la reconciliación como opción: “Ahora no, quién te dice en un futuro…Pero hoy necesito estar sola y poner la energía en mis cosas, mis hijos, la familia, los amigos y el laburo”.

¿Nace un nuevo amor en el mundo del espectáculo?

Sofi Martinez Marcos.jpg

En el programa Los Ángeles de la Mañana (LAM), informaron que la periodista deportiva Sofía Martínez y el ex Gran Hermano Marcos Ginocchio habrían tenido un encuentro amoroso, sin especificar exactamente cuando fue, sugirieron que pasó en una conocida fiesta en Buenos Aires.

El conductor del ciclo, Ángel de Brito, fue el encargado de hablar y revelar los detalles del supuesto vínculo: “Estuvo a los besos el Primo, en la Polenta, una de las mejores fiestas que hay en Buenos Aires. No fue esta semana. Estaba el Primo, van siempre todos los Gran Hermano, y mucha gente conocida. Testigos, amigos míos, los vieron que estaban ahí con Sofía Martínez. Ella es hermosa. Son gente buena, talentosa. Fue una cosa de boliche, no sé si va a prosperar pero... fue lindo”.

Sin embargo, la periodista se encargó de negar esta situación que trascendió en un posteo hecho por la cuenta de X El Ejército de LAM que afirmaba el un beso entre ambos: “Che, es mentira. Eso nunca pasó”, aclaró la periodista.