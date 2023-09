Ángel de Brito confirmó su pelea con Andrea Taboada

Sin embargo, el conductor de LAM, en una aparición posterior en el programa, insinuó que las cosas no estaban tan bien como parecían entre ellos. Reveló que habían tenido discusiones, aunque nunca las habían hecho públicas, y que había "cosas personales" que no mencionaría públicamente.

Ángel de Brito y Andrea Taboada 1.jpg

La situación tomó un giro aún más drástico cuando en las últimas horas Ángel de Brito abrió la posibilidad de que sus seguidores le enviaran preguntas a través de sus Historias de Instagram. Una de las preguntas que recibió fue si había dejado de ser amigo tanto de Andrea Taboada como de Pampito.

La respuesta de De Brito fue clara y sorprendente: "Me bajé de esas amistades. Pero todo bien". Estas palabras dejaron en claro que la relación entre el conductor y la periodista ya no es la misma y que, al menos por el momento, no hay posibilidades de una reconciliación.

Ángel de Brito y Andrea Taboada 2.jpg

La noticia de esta ruptura ha generado un gran revuelo en las redes sociales, con seguidores y fanáticos expresando su sorpresa y tristeza por el fin de esta amistad que alguna vez fue sólida. La pregunta que queda en el aire es si esta separación es definitiva o si en el futuro habrá espacio para la reconciliación entre Ángel de Brito y Andrea Taboada. E incluso la panelista compartió la noticia en su twitter y preguntó sorprendida: “¿Esto es fake?”.