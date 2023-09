Ángel de Brito reveló por qué De Paul pasó el fin de semana con la familia de Tini Stoessel

Ángel de Brito, quien ha estado siguiendo de cerca la situación, aclaró que no hay reconciliación entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel. El periodista explicó que De Paul estuvo en Argentina debido a un partido de la Selección Argentina y que compartió un desayuno con Fran Stoessel, el hermano de Tini, en la casa de los padres de la artista. Sin embargo, aclaró que Tini ya no vive en esa residencia.

"No hay reconciliación", aseguró antes de agregar: “De Paul ayer desayunó con Fran Stoessel, en la casa de los padres. Tini no vive ahí hace mucho. Y no estaba tampoco".

"Hoy se va a Bolivia y durmió siempre en el predio de la AFA. Alejandro y Fran fueron a verlo al partido en la cancha con la familia de él. FIN DE LAS NOVEDADES”, agregó el conductor de LAM. Con estas declaraciones, Ángel de Brito puso fin a las especulaciones sobre una posible reconciliación entre la expareja, dejando claro que, por el momento, no hay indicios de que estén juntos nuevamente.