Ángel de Brito contó la verdad sobre la pelea de las mujeres de Jorge Lanata

De Brito-Familia Lanata.mp4

"Todo lo que dije siempre fue autorizado ni salió a desmentirme la esposa ni el hospital. En ningún momento quise hablar mal de Lanata. Me incomodó que me desmientan porque quedó expuesta", sumó la panelista Yanina Latorre tras ser desmentida por las hijas de Jorge tras dar información en la televisión.

Ante esto Ángel dijo: "Imagínense si con todas las cosas que pasan con Alberto, los bolonquis que hay, no sé... vamos a sentarnos a inventar información sobre una persona que queremos mucho y está en un estado de salud muy complicado. Aunque quieran taparlo, negarlo, decir otra cosa por los intereses que tendrán. Nosotros no tenemos otro interés que informar, ustedes no sé".

Luego, respaldó su hipótesis con el parte médico que brindó el hospital y fue replicado por Marcovecchio en sus historias. El mismo fue avalado con la frase: "Con la ética y el compromiso con la verdad con que Jorge se maneja al informar, les comparto el parte médico. Gracias al cariño de la gente y al profesionalismo del Hospital Italiano".

Lanata 1.jpg

Latorre agregó: "Mi intención no era molestar a las hijas. Tengo vínculos con todos. En ningún momento quise que hagan un comunicado. Creo que al hacerlo quedan un poquito expuestas, no sé por qué". A esto sumó: "Conté el estado de salud de él que lo sabía bien y tengo más data que no la doy por respeto".

El comunicado de las hijas

“No solemos hacer esto porque no nos gusta hablar de nuestra vida privada, pero debido a la cantidad de versiones que circulan queremos aclarar”.

“Papá NO está intubado, está estable, despierto y sin riesgo de vida”.

“Nos reconoce y contesta como puede. Obviamente, tiene días mejores y días peores, pero de a poco está aprendiendo a respirar de nuevo por sus propios medios”.

“Si bien tiene una traqueostomía, ya aguanta más de 12 horas desconectado”.

“De a poco va haciendo ejercicios de kinesiología y desde hace una semana pasa un par de horas por día sentado”.

Comunicado-Hijas-Lanata.jpg

“Nosotras vamos siempre, también lo hacen algunas personas cercanas. Hoy pasó la tarde acompañado por Kiwi (Sara Stewart Brown) y amigas de la familia”.

“Nos turnamos para que esté siempre acompañado”.

“Tal como se comentó en el programa de radio, si todo sigue como ahora, la idea es que en unas semanas se traslade a un centro de rehabilitación para terminar de recuperarse”.

“Este es un proceso muy lento y hay que tener paciencia, pero estamos confiadas en que va a estar bien. Gracias a todos por la preocupación”.

El drama que vive Radio Mitre por la enfermedad de Jorge Lanata

El conductor anunció su vuelta en Lanata sin filtro (radio Mitre). El conductor anunció su vuelta en Lanata sin filtro (radio Mitre).

Jorge Lanata lleva internado más de 60 días en el Hospital Italiano, luego de descompensarse en un estudio. Desde que el conductor se ausentó de "Lanata sin filtro", su lugar quedó a cargo de Jesica Bossi. A pesar de que el programa quedó en muy buenas manos, sufrió algunas complicaciones a raíz de la falta del periodista y Marina Calabró.

Las ausencias de Jorge, por sus problemas de salud, y la periodista, una de las figuras del programa que renunció antes de la internación del conductor, han afectado los números del ciclo. Según las mediciones que difundió Kantar Ibope Media, "Lanata sin filtro" tuvo una baja en la audiencia de julio y Radio Mitre mantuvo su lugar como la radio más escuchada.

La baja que sufrió Radio Mitre por "Lanata sin filtro"

La emisora obtuvo un 32,6% en el encendido de lunes a domingo y la emisora se afianzó como la AM más escuchada del país, pero se llevó una sorpresa al ver las mediciones del programa. El programa que conduce Eduardo Feimann, Alguien tiene que decirlo, que sale al aire de 6 a 10 de la mañana, se impuso frente al resto de los ciclos, con un 38.6 puntos.

En cambio, "Lanata sin filtro", obtuvo 35,7 puntos de share, que le permitió mantener la cima dentro de su franja horaria. A pesar de que continúa siendo el más escuchado de la segunda mañana, perdió un 2,7% de los oyentes con respecto a la medición de junio, ya que en ese mes, el programa obtuvo un 38,4% de audiencia.

Sin embargo, el año pasado, el programa de Lanata obtuvo un mejor rendimiento, ya que cerró el año con un 40,1% de share y hasta ahora, las mediciones no han logrado superar ese porcentaje. Las ausencias del conductor y la posterior renuncia de Calabró habrían contribuido a la caída del ciclo en la audiencia.