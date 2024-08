Confirmaron la peor noticia sobre Jorge Lanata

jorge-lanata-1649988.jpg

”Jorge estuvo muerto, pero pudo salir. Son de esos cuerpos que resisten y resisten. Está estable, sin cambios, en proceso de sacarle la ventilación mecánica que es lo más difícil”, informó el conductor del ciclo de América.

Ángel de Brito atacó a los compañeros de Jorge Lanata: “A mí me llama la atención que en su propio programa diario y uno de los más escuchados de AM y no digan nada, hay mucha gente que lo quiere".

El polémico periodista de 63 años quedó internado a partir de un paro cardíaco que sufrió durante un estudio en el hospital Italiano y, por el momento, lucha por su vida. "Me pasa de despertarme para mirarlo a ver si respira bien. Muchas veces intento cancelar el miedo, intento que no se haga presente el miedo general. Vivo con miedo. Tengo mucho mucho miedo", confesó en su momento Elba Marcovecchio en diálogo con DDM, ciclo que conduce Mariana Fabbiani en América TV.

"Muchas veces pensamos qué es la muerte y pensar en que le pase a los seres queridos se hace carne. Y de pronto, aunque pasen cosas chiquitas, muy chiquititas, enseguida se vuelve algo grande, porque se agranda el miedo", reflexionó la mujer del periodista en esa nota.

La palabra de Marina Calabró

Marina Calabró se refirió a la salud de su colega en el marco de una entrevista con Socios del Espectáculo y reconoció que está en contacto con Elba Marcovecchio, la esposa de Lanata. También, comentó que prefiere no hablar mucho del tema porque, seguramente, de eso se encargará Jorge cuando se recupere.

Para comenzar, Calabró dijo: “A mí no me gusta invadirla, no me gusta preguntarle cómo está, el minuto a minuto porque ellos son muy herméticos. Me parece super bien que cuiden de Jorge. Después Jorge cuando sale, cuenta todo. Ya es su salud, su decisión”.

Sumado a esto, Marina agregó: “Yo soy super respetuosa y a Elba lo que más le pregunto es cómo está ella, cómo la va llevando porque son procesos largos. Pensa que va a hacer un mes desde el episodio, desde aquel viernes, sino me equivoco fue 14 de junio. Así que ya casi un mes, que entró para hacerse una tomografía pulmonar, un estudio programado, de rutina y pasó lo que ya todos saben”.