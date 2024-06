Ángel de Brito contó por qué están todos "odiados" en el programa de Georgina Barbarossa

El conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM), fiel a su estilo con información de primera mano, contó que hay mucho malestar con Paulo Kablan en Kuarzo, la productora que tiene a cargo la producción del ciclo. El segmento en el que el periodista habla de los casos policiales más resonantes es muy esperado por la audiencia, pero cada día cuesta más realizarlo.

Según contó de Brito, el problema surgió cuando Kablan fue convocado por el ciclo de streaming Olga y empezó a descuidar su trabajo en A la Barbarossa. Según contó, el periodista llegó tarde más de una vez al canal, y que desde la productora, le habrían dado un ultimátum para solucionar el tema.

En Georgina pusieron nuevas panelistas para reforzar, (Rubinska y natasha) porque Paulo Kablan empezó a ir a Olga y está llegando tarde a lo de Georgina y le dieron un ultimatum: olga o georgina.

Pidió perdón pero están re calientes los de KZO #LAM



La información que brindo el periodista, decía: "En Georgina pusieron nuevas panelistas para reforzar, (Rubinska y Natasha) porque Paulo Kablan empezó a ir a Olga y está llegando tarde a lo de Georgina y le dieron un ultimátum: Olga o Georgina”.

Sin embargo, para cerrar el mensaje que publicó en su cuenta de X (ex Twitter), contó como reaccionó el periodista policial: “Pidió perdón, pero están re calientes los de KZO".

Ángel de Brito reveló quien fue la modelo más educada

Todo surgió a raíz de una nueva controversia que involucró a Nicole Neumann, cuando su hija, Indiana Cubero, decidió mudarse definitivamente a la casa de su papá. Ante esto, Ángel de Brito recordó cómo fueron los inicios de Nicole Neumann y qué pedidos tenían las modelos en ese entonces.

“Acá me pasan los sueldos de esa época. No sé si puedo contar quién me los pasa, pero me dice que Nicole y todas las más top cobraban entre 1000 y 1500 dólares el desfile si era en CABA y 3000, es decir el doble, si era en el interior del país”, dijo.

“Cuando iban, por ejemplo, a desfilar en el programa de Mirtha lo cobraban 100 dólares. Valeria Mazza fue la primera en tener un camarín sola y después todas querían eso. Dolores Barreiro y muchas más pedían estar en un camarín solas. Pampita no pedía camarín privado, Valeria sí”, cerró el conductor.