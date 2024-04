Ángel de Brito contó quién fue la modelo más "educada" de la historia

Luego quedó embarazada y a pesar de estar en su sexto mes de gestación, no consigue la paz. Ante esto, Ángel de Brito recordó cómo fueron los inicios de Nicole Neumann y qué pedidos tenían las modelos en ese entonces.

Recientemente la modelo contó a Infobae sobre su madre: “Cuando quise separarme de esta situación laboral y disponer de la plata que ganaba, ya sea para ahorrar o gastar en lo que quisiera, a mamá no le gustó nada”.

Luego de años reapareció Claudia Neumann, su mamá. La mujer habló con socios del espectáculo y soltó: "¿Cómo le voy a robar el sueldo? Yo hice todo para que esa chica tenga la carrera que tiene y es una desagradecida”.

“No puedo creer que pasaron tantos años y ese tema siga saliendo y siga saliendo. Es un poco difícil de entender", continuó diciendo la mamá de la modelo.

Luego de esta feroz disputa, Ángel de Brito reveló cuál era el sueldo de Nicole Neumann en ese entonces: “Acá me pasan los sueldos de esa época. No sé si puedo contar quién me los pasa, pero me dice que Nicole y todas las más top cobraban entre 1000 y 1500 dólares el desfile si era en CABA y 3000, es decir el doble, si era en el interior del país”.

“Cuando iban, por ejemplo, a desfilar en el programa de Mirtha lo cobraban 100 dólares. Valeria Mazza fue la primera en tener un camarín sola y después todas querían eso", detalló.

“Dolores Barreiro y muchas más pedían estar en un camarín solas. Pampita no pedía camarín privado, Valeria sí”, cerró el conductor.