Ángel de Brito contó por qué Karina Mazzocco no volverá a conducir el Cantando

"Karina Mazzocco ninguneada a full. No le gustó nada el reemplazo de otra mina del canal, no por cómo lo hizo", expresó Ángel de Brito para comenzar. Acto seguido, el conductor de LAM señaló: "Igual no vuelve Karina, no te preocupes Flor, no la llaman más".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1853956934988190021?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1853956934988190021%7Ctwgr%5E57b20bfc6fa9b200264320fa8320675a3433493f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Felintransigente.com%2F2024%2F11%2Fno-la-llaman-mas-angel-de-brito-destapo-lo-que-era-un-secreto-a-voces-sobre-el-cantando%2F&partner=&hide_thread=false Flor Peña VOLVIÓ AL CANTANDO y se encontró con el ESCÁNDALO DE VIOLENCIA DE GÉNERO de Tyago Griffo



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/WtyEUlAvmK — América TV (@AmericaTV) November 6, 2024

"Acá estoy, volví. No me dejen ir nunca más. Cuando les diga ‘me voy a tomar unas vacaciones'", enunció la flamante conductora del certamen luego de fracturarse el pie. "Acá estoy con la bota. Mirá cómo estoy. Mi amor, soy como un junco, me doblo, pero no me quiebro, bueno… el pie sí me lo quebré. Más luces no se consiguen", explicó la conductora.

Además, Flor Peña ratificó sus intenciones de cumplir sus apariciones pactadas en el formato de Marcelo Tinelli: "Primero, gracias porque estoy de vuelta. La gente no creía que iba a volver. Recibía llamados que decían ‘no podés, es imposible que vuelvas'", sentenció. "No me conocen, hace 43 años que estoy remando(…)Me voy de vacaciones a Samaná, que es de Punta Cana cuatro horas en auto. Me voy a Samaná, llovía, llovía, llovía y me resbalo con una piedra, me doblo y me quiebro", dijo la artista para finalizar con su descargo sobre el tema.

Coty Romero renunció al Cantando 2024

Coty Romero es una de las nuevas personalidades de la farándula argentina. La ex Gran Hermano tuvo una polémica participación en el reality que conduce Santiago del Moro como así también en el Bailando.

Embed - America TV on Instagram: " Coty Romero RENUNCIÓ EN VIVO al Cantando 2024 Mirá el clip completo en el canal de YouTube de América TV #Cantando2024 por #AméricaTV" View this post on Instagram A post shared by America TV (@americatv)

Ahora, la mediática se sumó al Cantando 2024, pero las presiones y los conflictos dentro de la competencia la llevaron a tomar la decisión de renunciar en vivo este martes. “En el momento en el que estoy en mi vida decido bajarme del Cantando”, comenzó dicienco la joven desde el streaming.

Karina Mazzocco, actual conductora del ciclo (en reemplazo de Florencia Peña), quiso saber si la decisión de dejar el reality está relacionado a la pelea que mantuvo en la noche del lunes con Gladys “La Bomba” Tucumana (que también renunció) y Coty fue contundente: “Todos nos estamos haciendo los locos con un tema (como la violencia de género) donde el mejor lugar para tratarlo cuando no lo hace la justicia es la televisión y buscar condena social”.

Vale aclarar que la exhermanita fue denunciada por Romina Uhrig quien aseguró que la novia de Nacho Castañares ejerció violencia física contra El Conejo Quiroga, su expareja. “No va por ese lado la renuncia”, remarcó la polémica participante asegurando que hay otros motivos por los que tomó la decisión. “Estoy agradecida a la producción. Siento que no quiero estar ahora acá. Además, tengo un viaje en diciembre por lo que no voy a estar y me tenía que bajar”, confirmó la correntina que tampoco seguirá en el streaming.

Coty Romero.jpg

El jurado bancó la postura de la joven aunque Marcelo Polino le pidió que recapacitara antes de dejar la competencia. “Estaría bueno que recapacites. Sos joven y podrías predicar con el ejemplo, desde la pista y ayudar a otra gente”, dijo el jurado del certamen. En tanto que Nacha Guevara prefirió que Coty renuncie. “Se debe ir. Es una joven muy frágil. Ha tenido muchos inconvenientes y no es aconsejable estar en este medio con tantas presiones”, sumó la artista.