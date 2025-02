Ángel de Brito dejó muy mal parada a la China Suárez al explicar cómo es la relación con Mauro Icardi

El periodista no dudó en dar su picante punto de vista acerca de una de las relaciones del verano.

Y mientras ellos no dudan en mostrarse como una pareja afianzada, una buena parte del público tiene aún sus reservas y recurre a los medios para saber qué hay detrás de esta historia. Ángel de Brito es uno de los periodistas que más consultas recibe al respecto tanto en sus programas como en sus redes sociales.

En uno de sus últimos 'Ángel responde' de Instagram, alguien le preguntó si pensaba que la China Suárez estaba con Mauro por interés y él fue muy sincero: "Está a la vista, una obviedad". Luego, sumó otro dato que terminó de demostrar que al conductor le importa poco y nada lo que los protagonistas piensen de él ya que otro usuario preguntó si la actriz y el futbolista miraban sus historias y él dijo que sí.

En esta misma tanda de consultas, Ángel aclaró que si bien no tiene favoritos en esta historia, Wanda le cae mucho mejor que la China y reconoce que si bien la mediática ha mentido muchas veces, también había contado cosas que eran verdad.

La China Suárez no quiere ir a Turquía y el futuro de Mauro Icardi está en duda

Mauro Icardi vuelve a ser el centro de la escena mediática. Su relación con la China Suárez avanza a paso firme, pero ahora se conoció un dato que podría cambiar el rumbo de su carrera. Según trascendió en las últimas horas, la actriz le habría puesto una condición clave para seguir con la relación: no jugar más en Turquía.

"WandaGate" caliente: Mauro Icardi y "La China" Suárez ya están en Italia



— América TV (@AmericaTV) January 29, 2025

El futbolista, que actualmente es una estrella en el Galatasaray, ya habría comenzado a buscar un nuevo destino. Así lo aseguró Guido Záffora en Intrusos (América TV), donde detalló el pedido de la actriz: "Ella siente que no es un país ameno para recibirla a ella y con las mujeres en general, siente que no la quieren y que le queda trasmano porque los viajes a Turquía no son tan directos. Sobre todo, el tema con los nenes y los padres de los nenes".

Ante esta situación, Icardi ya estaría evaluando opciones en Europa, y su reciente viaje a Italia no solo habría sido un paseo romántico con la China Suárez, sino también una movida estratégica para definir su futuro.