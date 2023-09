Ángel de Brito reveló la verdad sobre el vínculo sobre Marcelo Tinelli y Zaira Nara

El comienzo del Bailando 2023 ha dado mucho de qué hablar, no solo por los participantes polémicos dentro de la pista, sino también por los polémicos sucesos fuera del escenario. Uno de los momentos más destacados fue la llegada de la encantadora Zaira Nara al programa de streaming, donde en un corto período de tiempo, ha protagonizado varios momentos picantes. Su más sincero cómplice en estas interacciones es nada menos que el conductor, Marcelo Tinelli . Y para muchos, algo más podría pasar entre ellos.

Entre los momentos más cercanos entre Tinelli y Zaira Nara, uno que no pasó desapercibido fue cuando el conductor coqueteó en vivo con Milett Figueroa, lo que llevó a que Zaira Nara saliera al cruce con sus celos evidentes: "Para mí es evidente que algo pasó acá. Lo que no entiendo es por qué la negación". La jurado Pampita se sumó a la conversación con un comentario picante: "A mí me da como que Zaira está celosa de Milett".