Kennys Palacios se quebró hablando de sus problemas de salud

“Yo tuve covid. Estuve internado y tengo todavía los pulmones afectados. Por eso, la otra vez, cuando bailé la primera vez estaba agitado, como que me cuesta. Me estoy tratando el tema de la respiración, el tema del aguante. El otro día en un ensayo me descompuse un poco, me fui al médico, me hicieron unas placas y bueno están todavía las manchas que me quedaron del covid y por eso me cuesta la respiración, no llegó”, explicó Kennys Palacios.

“Bueno, es una intimidad, pero realmente es algo que a él le genera un esfuerzo y un sacrificio extra. Me emociona mucho ver a la abuela y a la mamá. Kennys desde muy chico trabaja por su familia, por su mamá. Su sueño es regalarle a su mamá una casa, por su hermana, por su abuela, que fue quien lo metió un poco en todo este sueño de ser peluquero”, aseguró Zaira.

Zaira también aprovechó la ocasión para destacar la importancia de los trabajadores detrás de escena en la industria del entretenimiento, como peluqueros, maquilladores y estilistas, quienes a menudo trabajan en la sombra para realzar la apariencia de los artistas. En un gesto de apoyo y cariño, le otorgó a Kennys un puntaje perfecto de 10.

“Para todo el rubro que está detrás de cámara es muy importante poder estar ahí al lado tuyo. Uno a veces no lo valora porque estamos acostumbrados a estar de este lado y estas oportunidades se nos dan para un lado o para el otro. Para Kennys y en representación de todos los peluqueros, los maquilladores, los estilistas, que nos ponen lindos a nosotros, pero ellos se quedan atrás con la luz apagada. Me parece algo muy lindo que él pueda estar hoy acá. Kennys, sabés que te amo y te merecés todo esto y mucho más”, cerró Zaira Nara.