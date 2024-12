Espectáculos La Mañana Mauro Icardi Ángel de Brito reveló porqué Mauro Icardi y la China Suárez no pudieron tener relaciones

La polémica entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez parece ser una historia sin fin, y cada día que pasa suma más capítulos.







Mauro Icardi y la China Suárez

A más de tres años del escándalo que sacudió al mundo del espectáculo, nuevas revelaciones sobre el Wandagate vuelven a poner en el centro de la escena a Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez. Esta vez, Ángel de Brito ofreció detalles inéditos sobre lo que ocurrió en el ya famoso encuentro entre el futbolista y la actriz en un hotel de París en septiembre de 2021.

Según relató el periodista en Bondi Live, el motivo por el cual Icardi y Suárez no llegaron a tener intimidad aquella noche no fue la falta de voluntad, sino una combinación de factores inesperados. “Cuando explotó todo, Wanda le mandó las cosas a Yanina Latorre. En ese momento, nosotros vimos los chats y las fotos y no lo podíamos creer. Icardi le pagó el pasaje, la llevó al hotel, pero él llega a la habitación y había mucho olor a porro”, comenzó de Brito.

Icardi 1.jpg Mauro Icardi Ángel de Brito reveló por qué no tuvieron relaciones Mauro Icardi y la China Suárez Además, añadió con picardía: “Esto es lo que cuenta Wanda. Yo no lo hablé con la China, así que no me consta. Entre la fiebre y el porro, Icardi se enfrió”. Esta confesión agrega un nuevo capítulo al escándalo que, en su momento, marcó el inicio del deterioro del matrimonio entre Wanda Nara y Mauro Icardi.