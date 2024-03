Ángel de Brito reveló quién es la Angelita que sueña para LAM

El periodista protagonizó un escándalo en el pasado, luego de despedirse de su amiga, Andrea Taboada, por uno de estos cambios que realiza en el panel. Según trascendió en ese momento, el conductor no había notificado a la panelista de la decisión que había tomado el programa de no renovarle su contrato. Lo mismo ocurrió con Estefi Berardi, que se fue en buenos términos.

En diálogo con Mariana Fabbiani en DDM, de Brito reconoció que siempre piensa algunos nombres que le gustaría que se sienten en su programa de chimentos por el perfil mediático que tienen las candidatas. Sin embargo, hasta ahora no ha podido concretar que ninguna de estas mujeres se queden en su panel como angelitas definitivas.

Los nombres de las angelitas que desea Ángel de Brito para LAM

"¿Hay angelitas nuevas? Contame, ¿cómo está el cielo?, lo indagó Mariana Fabbiani, días atrás. "El Infierno…”, la corrigió Ángel de Brito. “Me falta la sexta. Estamos ahora con cinco titulares”, reconoció el conductor.

Luego de jugar al misterio, el periodista dio sus nombres preferidos para formar parte de su programa y reveló los detalles que impiden que se sumen al ciclo. “Las que me gustaría son muy caras. No llegamos, o tienen otros trabajos y no pueden porque están comprometidas”, aclaró.

“Siempre me gustó trabajar con Dalma Maradona, con Lizy Tagliani. Lizy, ya es una estrella, una número uno, que la rompe en la radio y en la tele. Marcela Tinayre, me gusta. Con la peor de las ondas, me gusta”, enumeró de Brito y confesó que es probable que una de ellas termine accediendo: "Dalma seguramente venga. Tengo muchas que tienen miedo a LAM, a la confrontación directa”.