Fotos increíbles: cómo era Ángel de Brito antes de ser periodista de espectáculos

"Fui muy feliz. Con una familia hermosa que me educó con mucha libertad. Y con eso me refiero a que mis padres (el papá comerciante, la mamá ama de casa) nunca me corrieron con un látigo, sino que me acompañaron en el camino de entender la importancia de tres pilares: la disciplina, el valor del esfuerzo y el respeto por la educación", contó sobre la época de la que son esas imágenes, antes de ser una de las figuras de América .

La infancia de Ángel de Brito: abanderado y mucha libertad

“Tuve una infancia maravillosa. Tengo los mejores padres del mundo, que me dejaban hacer, elegir. La vocación vino sola, desde chico supe que quería dedicarme a la tele. Después, fue una infancia totalmente normal, como cualquier chico que juega con sus amigos, que va al colegio, que tiene hermanos, tíos, primos”, dijo en una nota el conductor de LAM.

Ámgel de Brito cumple niñez.jpg

La disciplina que le inculcaron sus padres y su amor por el estudio lo llevaron a ser el mejor alumno de su clase. "Fui abanderado durante toda la primaria en la Escuela Número 36 Nicolás Avellaneda. Era buen chico. Buen compañero. Al menos, mis fotos de cada final de curso están repletas de firmas... Me gustaba leer", comentó Ángel de Brito, quien posteo fotos de sus diferentes cumpleaños y escribió: "Siempre me gustaron los cumples, las fotos, la ropa, los autos, la playa".

Embed

El conductor de LAM compartió en otro momento sus fotos de adolescente, con el pelo muy largo. Y reveló un dato que anticipaba cuál sería su profesión. "Me acuerdo que teníamos un diario escolar que dirigía yo. Y no me preguntes por qué: tal vez nadie quería hacerse cargo", recordó sobre los inicios de su vínculo con el periodismo.

Una vida privada en la intimidad

Pese a dedicarse a los “chimentos”, la vida del jurado del Bailando casi no se filtra en los medios. “Tengo muy separadas esas dos vidas que se juntan, el trabajo y la vida real, le digo yo. No se mezcla lo público con lo privado. Se toca a veces, porque también tengo amigos del medio. Pero lo tengo bien dividido”, aseguró sobre su celosa intimidad.

De Brito melena rulos.jpg

“No tengo ningún tipo de prejuicio. No es que me ando ocultando o escondiendo. Ya se publicaron fotos y lo dejé pasar. Una vez me hicieron una guardia periodística y cuando la leí la nota no tenía nada que ver con la situación real. Cuando vas por la calle no te vas riendo ni posando”, explicó en una visita al programa de Pampita.

Cuando varios seguidores del jurado de Bailando le preguntaron si estaba en pareja en su clásico “Ángel responde” en Instagram, blanqueó su relación. “Sí, lo conté mil veces. ¡Repleto de amor! No voy a buscar a la tele ni en las redes”, respondió el periodista de América TV.

Amor y matrimonio secreto

En ese mano a mano con Pampita, su compañera del bailando y amiga, Ángel de Brito le contó que se enamoró por primera vez a los 25 años y que nunca sufrió por amor porque él decidió terminar la relación. Hoy, vive a pleno un matrimonio del que poco se filtra.

El periodista se casó el 4 de junio de 2019 con el estilista Javier Medina, en una ceremonia muy íntima en el Chateau de Puerto Madero, con la presencia de un reducido grupo de invitados a los que en el ingreso se les advirtió que tenían prohibido el uso del celular para evitar cualquier filtración.

javier-medina-y-angel-de-brito-junto-a-yanina-latorre-y-andrea-taboada-757881.jpg Ángel de Brito se muestra poco con su esposo.

Pero la noticia trascendió a los medios días después del casamiento y Paparazzi los mostró paseando por el barrio porteño de Palermo. Y aunque Ángel de Brito nunca habla ni se muestra con su esposo, se lo puede ver en varias fotos de las “angelitas” en Instagram, en eventos o reuniones de amigos.