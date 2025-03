Ángela Leiva se separó de Chelo Weingandt: "La estoy pasando muy mal"

La cantante de cumbia tropical, Ángela Leiva, anunció el fin de su relación con el ex jugador de Boca Juniors, Chelo Weingadt . La noticia sorprendió a todos, ya que hace 3 meses estaban juntos e, incluso, había rumores de casamiento.

"Le pregunté a Ángela y me dijo: 'Es verdad que estoy separada y la estoy pasando muy mal. No le quise responder a nadie, por ahora, pero quiero que lo sepas vos y lo cuentes, yo no puedo hablar del tema porque estoy muy triste'", continuó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/bondi_liveok/status/1901689875394437482&partner=&hide_thread=false ÁNGELA LEIVA Y CHELO WEIGANDT SEPARADOS



Sumate a #AngelResponde de lunes a viernes a las 12hs junto a @angeldebritook @dalmaradona @juliargen @negraconte pic.twitter.com/DlG3Mh6hlW — Bondi (@bondi_liveok) March 17, 2025

Resulta que actualmente la cantante se encuentra de gira por todo el país y el exterior, mientras que Chelo está viviendo en Miami ya que se encuentra en las filas del Inter Miami.

¿Cómo se conocieron?

La ex pareja se conoció en una fiesta que realizó el streaming "Un poco de ruido" a finales de diciembre. El futbolista asistió como invitado y Angela Leiva reveló que "fue mágico” en una entrevista semanas después de conocerse.

En el recital de Luis Miguel a fines del 2024 en Buenos Aires, se filtró un video donde se la ve a Ángela de la mano con el joven de 25 años.

image.png

"Es un hombre de esos que jamás han pasado por mi vida, es lo que siempre esperé. Un pibe seguro de sí mismo, que me cuida, respeta y le gusta lo que hago. Ha hecho que refuerce mi amor propio. Apareció en un momento especial de mi vida en el que yo estoy sanando. Nuestro amor es muy intenso y así decidimos vivirlo", expresó hace sólo unas semanas en LAM (América TV).

El pasado 13 de febrero, ella se presentó en el Festival de Villa María en Córdoba y anunció que se casaría con el jugador. La artista fue sorprendida con una pregunta: “¿Sola o casada?“. ”Próximamente casada", respondió ella.

La separación de Ximena Capristo: el mensaje con el que anunció su divorcio

En el día de ayer la panelista Ximena Capristo publicó un contundente y llamativo mensaje en sus historias de Instagram. La dedicatoria parecía estar destinada a su marido y padre de su hijo, Gustavo Conti. ¿Divorcio?

Tanto Conti como Capristo comenzaron su historia de amor en la edición de Gran Hermano 2001. Desde ese momento estuvieron juntos hasta el 2020, donde pasaron por una crisis debido a una infidelidad de él y, luego, volvieron a conformar su familia.

Meses después, supieron arreglar las cosas para seguir juntos, pero parece que todo dio un giro inesperado, “Basta. Hasta acá llegué. Hoy me divorcié”, escribió la panelista de espectáculos, sin dar más detalles acerca de los motivos que la habrían llevado a tomar esta dura decisión. Con respecto a su pareja, Gustavo Conti, el ex Gran Hermano no emitió palabra públicamente hasta el momento, para dar su versión acerca de lo ocurrido con Ximena.