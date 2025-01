Anita Espósito reveló cómo fue que su vida cambió para siempre

image.png

En medio de un excelente momento profesional y personal, Anita desanda el recorrido que la llevó a ser parte de uno de los programas del momento. También cuenta cómo es la relación con su hijo Santino y la red que la sostiene para poder con todo al mismo tiempo.

Todo esto desde una nota que brindó en Pinamar, donde los programas más populares de Luzu TV se encuentran realizando una temporada de verano, con un estudio que la productora decidió montar en esa ciudad balnearia.

La palabra de Anita Espósito

"No sé cómo me siento con el streaming porque particularmente no pienso que estoy en un streaming", fue la manera en la que resumió Anita Espósito esta nueva faceta de su vida. La que la llevó a cambiar de vida y tomar más exposición pública.

image.png

"Me refiero a que ellos son mis amigos y las cosas que contamos es como si fuera una rueda de amigos. Incluso cuando me voy a negro o me pongo de mal humor. Ellos ya saben aguantarme. No sé si hay diferencias entre el streaming y lo real", reflexionó al respecto de cada vez que está al aire en el programa de streaming, Patria y Familia, de Luzu TV.

Con respecto a cómo se animó a dejar de lado el mundo del vestuario y el maquillaje y meterse de lleno en el mundo del streaming, declaró: "me lo propuso un amigo y no había nada para perder. De hecho, había más para ganar que para perder. Era probar y la primera vez salió bien".

"No fui muy consciente. Yo vine a ver qué onda. Tampoco era muy consumidora de stream y no sabía el alcance de lo que era. Si no hubiese tenido ese grado de inconsciencia, hubiese dicho que no. Son cosas que me cuestan hacer. No me es tan fácil mostrarme", agregó Anita.

image.png

Por último, con respecto a la exposición que ha ganado en el último tiempo, la estilista dijo: "no tengo mucha consciencia de la repercusión. Me cuesta mucho ponerme en ese lugar porque realmente no estoy haciendo un papel. Igual, no me deja de sorprender que alguien se acerque para pedirme una foto. Estoy entendiendo de a poco cómo es el alcance de esto. Respeto mucho el lugar que tengo entendiendo que lo mejor que puedo dar hoy es mi honestidad".