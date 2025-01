Nico Occhiato ninguneó a un famoso que acusó de robarle una idea

“Hablando de denuncias, Nicolás Occhiato me robó una sección. Hace un año que estoy haciendo lo mismo”, soltó Poggi y luego reafirmó: “Posta, me lo dijo el productor ayer, que estaban haciendo lo mismo”.

Luego de ello, detalló: “Nosotros los jueves en la radio hacemos una sección que se llama: ‘Secretos con identidad reservada’. Entonces distorsionamos la voz a la gente para que nos cuenten secretos o ciertas cosas. Todos los jueves es temático. Eso lo hacemos hace un año”. Indignado, reclamó: “Bueno, Occhiato el otro día hizo lo mismo, igual”.

Ese comentario dejó atónitos a sus compañeros del piso y segundos después expresó: “Lo digo en serio, me cayó como el ort*, bolud*. Lo vi, el productor me mandó el video y es igual a lo que hacemos nosotros hace un año”. Y sentenció: “Chicos, son como 10 adolescentes, creen nuevas secciones. Nosotros seguramente se lo robamos a alguien también”.

La dura respuesta de Nico Occhiato

Este reclamo llegó después de que la semana pasada señalaran que Nico Occhiato se copió de Marcelo Tinelli para hacer la apertura de Nadie dice nada en la edición verano que conduce desde Pinamar. Según un informe de Bendita, hubo paralelismos con el Bailando, ya que usó una pantalla gigante, música similar y apareció con todo su equipo detrás de escena. Además, pronunció el mismo saludo que el famoso conductor: “Buenas noches, América”.

Sobre el emblemático conductor del Bailando dijo "que me comparen con Marcelo Tinelli, es lo más grande que me puede pasar". En cuanto a los dichos de Poggi, aseguró no estar al tanto: "No lo vi, pero qué sé yo".

Con la intención de evitar generar conflicto, pidió disculpas y explicó que la idea no fue suya: "Bueno, que me disculpe Poggi. A mí me lo trajo un productor, me dio la idea, no sabía que el lo hacía. Lo voy a buscar y voy a ver como es que lo hace para diferenciarlo un poco. La verdad, me sorprende".

Por último, comentó como lleva que se hable de él y que lo involucren en polémicas y dijo: "Si se habla de uno, siento que es porque a uno le esta yendo bien. Trato de seguir mi camino, seguir para adelante y hacer las cosas como yo creo que están bien". Concluyó minimizando el tema al afirmar: "Me enfoco en lo que hacemos nosotros y en laburar".