Apareció: así está hoy Mariano Iúdica mientras prepara su regreso a la TV

Se viene el debut de Bake Off Famosos Argentina , el reality de Telefe que será conducido por Wanda Nara . En ese contexto, Mariano Iúdica confirmó en las últimas horas su participación, pero no en un rol de conductor como nos tiene acostumbrados sino como concursante de la competencia pastelera .

Consultado por Intrusos, el actor y conductor contó feliz su vuelta a los medios. "Estoy muy bien, volviendo con una propuesta muy buena para hacer Bake Off". Al tiempo que confió haber tenido "otras propuestas muy grandes, muy lindas, de todos canales que quiero mucho". Pero remarcó que había dado su palabra al canal de las pelotas. Asimismo, al ser consultado si finalmente acompañará a Susana Giménez en su regreso a la tv los domingos, Iúdica fue sincero al admitir: "Ojalá, ojalá, ojalá. Es una de las propuestas del combo. Me encantaría... Me encantaría un combo".