Apareció la causa de la escandalosa separación de Oscar Martínez y Mercedes Morán

image.png

Que pasó entre Oscar Martínez y Mercedes Morán

Sin embargo, en 1998, Mercedes consiguió el rol que la catapultaría a la fama: Gasoleros. La tira de Pol-ka fue uno de los grandes éxitos de la TV argentina. En ella compartió interés romántico ficticio con Juan Leyrado. Sin embargo, sería la misma novela la que llevaría al fin del matrimonio entre los actores.

Fue así, que Mercedes llegó a ser la actriz del momento. Incluso, en la época se rumoreó un affaire entre los protagonistas, pero fue la misma Mercedes quien desestimó los rumores. En una de sus visitas al programa de Mirtha Legrand, la actriz dijo: "no ocurrió, señores. Es muy típico que a una pareja de ficción le inventen eso".

image.png

El vínculo entre Martínez y Morán pudo sobrevivir los rumores de infidelidad, pero no los celos profesionales. El éxito inconmensurable al que se enfrentó Morán, fue un quiebre para el matrimonio. Incluso, distintas fuentes aseguran que fue el mismo Oscar quien puso fin a la relación tras no poder soportar el éxito de su esposa.

Mercedes habló, en el 2000 expresó: "Yo cumplí los deseos que manifestaba cuando empecé esta profesión: tener siempre trabajo y ser reconocida por mis compañeros. Y se ve que después eso no me alcanzó y yo no me daba cuenta, deseaba grados de reconocimiento más grandes, pero esas son lecturas que se hacen después".

Además, cuando fue consultada sobre cómo su fama repentina había afectado su separación, la actriz aseguró que se debió a "una evolución personal, la imposibilidad mutua de seguir sosteniendo en el tiempo algo de la manera que queríamos hacerlo".