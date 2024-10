Ariel Puchetta de Ráfaga confesó por qué cantó el día más triste de su vida

En diálogo con La Nación, el cantante contó cómo fue que hizo para levantarse de los duros golpes que le dio la vida: “Con bastante terapia, algo que no había hecho nunca. Mi mujer, que estudia psicología, me recomendó profesionales. Fue ella quien me dijo: ‘No te puede ayudar ni la familia ni los amigos, solo un terapeuta’. De todos modos, soy un tipo raro con respecto a esos temas”.

Tras este comentario, confesó qué fue lo que hizo el mismo día que falleció su hermana: “El día que velaron a mi hermana, a la noche me fui a hacer un show y luego regresé al velatorio. Mis compañeros me decían que, si no tenía fuerzas, no lo hiciera, pero no iba a solucionar nada si no cumplía con ese compromiso”.

Sin embargo, aclaró este hecho: “Se trataba de una fiesta privada y no me parecía bien dejar todo colgado. Mi familia ya me conoce, sabe que soy así. Cuando falleció mi viejo, a los cuatro días ya estaba trabajando. No se trata de ‘el show debe continuar’”.

Ariel Puchetta-Ráfaga-2.jpg

Por qué Ariel Puchetta se subió al escenario el mismo día que falleció su hermana

A la hora de analizar las razones que lo impulsaron a seguir cantando junto a Ráfaga en medio de la situación dolorosa que atravesaba su familia, el cantante coqueteó con la posibilidad de que se deba a que es sanador para él. Sin embargo, contó qué le dijeron los profesionales.

“Puede ser, aunque un psicólogo podría decir que me escapaba del dolor, pero tampoco era así. Aunque reconozco que sí me hacía bien salir de ese clima de dolor”, expresó Ariel Puchetta aún sin certezas de porqué accionó de este modo en una situación delicada.