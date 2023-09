Aseguran que Pampita podría estar embarazada

En las últimas horas Pampita ha generado revuelo en las redes sociales debido a un reciente video publicado en su cuenta de Instagram que desató rumores de un posible embarazo. En el clip, Pampita aparece junto a su hija Ana, sosteniendo un par de escarpines para bebés. Ante la especulación que inundó las redes, la modelo decidió aclarar la situación y confirmar que, a pesar de sus deseos de ser madre nuevamente, no está esperando un hijo en este momento.

Ante la ola de especulaciones, Pampita decidió romper el silencio en una entrevista con el programa "Desayuno Americano" y fue enfática al respecto: "No viene ningún hermanito. Robert no quiere más hijos, ya lo dije un montón de veces. Yo tendría hijos todos los años porque me encanta, tendría un montón más, todos los que Dios mandara".

Pampita 2.jpg

La conductora también explicó que la cuestión de aumentar la familia es un tema que discute con su esposo, pero que él ha decidido que Ana será su única hija en común. Sobre la presencia de los escarpines en el video, Pampita no pudo dar una explicación concreta, pero dejó claro que no indican un nuevo embarazo.

Cabe destacar que Pampita y su esposo, a través de su reality show "Siendo Pampita", han compartido públicamente su deseo de tener un hijo juntos desde su matrimonio en 2019. Después de enfrentar algunas pruebas de embarazo negativas, se sometieron a un tratamiento que incluyó inyecciones diarias hasta que finalmente obtuvieron el resultado positivo en la prueba de embarazo.