Así es la colección de vestidos de princesas que Pampita le regaló a su hija Ana

La pequeña Ana García Moritán, hija de Carolina “ Pampita ” Ardohain y Roberto García Moritán, ha conquistado el corazón de las redes sociales con su encanto y estilo único. A sus casi tres años de edad, Anita ya cuenta con más de 290 mil seguidores que la acompañan en su día a día, convirtiéndola en toda una influencer desde antes de nacer, gracias a las publicaciones de su mamá sobre su embarazo y sus looks.

La espectacular vestimenta de Ana García Moritán, la hija de Pampita

Además de estos dos espectaculares vestidos, Ana García Moritán cuenta con una amplia colección de prendas de ensueño en su guardarropa. Desde vestidos de danza hasta atuendos de hada madrina, la pequeña disfruta de una variedad de opciones para jugar y disfrazarse, despertando la admiración de sus seguidores y de diversas marcas que ya se fijan en su potencial.

La tarde de juegos del sábado no solo fue registrada por los padres de Ana, quienes compartieron imágenes en sus cuentas de Instagram, sino que también generó revuelo entre los fanáticos de la familia, quienes no pudieron resistirse a la ternura y estilo de la pequeña princesa.

La pelea de Pampita con Pedro Rosemblat

Sin embargo, no todo es color de rosas en el mundo de Pampita, quien en los últimos días fue noticia por responderle a Pedro Rosemblat, luego de que se haya burlado de su marido. Es que el conductor del canal de streaming Gelatina había hablado de su relación con Lali, y había contado que ahora se sentía un personaje ligado a su novia, sin tener importancia propia, como era, según él, el caso de Moritán. “Estoy viviendo un proceso de maridización de Pampita que me preocupa un poco, ese es el proceso que estoy atravesando. No quiero ser ese, la verdad. Si pudiera evitar eso, sí. ¿Cómo hacemos?”, contó en ese momento.

Al escucharlo, Pampita no dudó en responder picante: "Está re contento Rober de ser mi marido, con mucho orgullo siempre lo dice. A mí también me gusta que se lo tome de esa manera porque es parte de mi trabajo". ¿Se vendrá una pelea entre la modelo y Lali Espósito?