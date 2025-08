Así es la escuela a la que irá Rufina Cabré en Turquía

Fue el propio Cabré, quien con contundencia respondió si la niña irá al colegio en Turquía: “Sí. Y me da alegría. Triste me pondría que no tenga opciones. Y ella tiene que ver lo que soy, que es un papá feliz. Ella tiene que estar tranquila de que acá estoy y estamos todos los días hablando y cuando viene es todo lo mismo. Después puedo estar más o menos" , dijo el actor en diálogo con Infobae.