Así es la mansión donde convivían Facundo Moyano y Eva Bargiela antes de separarse

A poco menos de dos años de su boda, el matrimonio de Eva Bargiela y Facundo Moyano llegó a su punto final . La noticia la reveló el ex diputado en el programa Verdad Consecuencia (TN), donde de manera inesperada contó que ya no está en pareja con la modelo. Algo de lo que, según Pía Show , Eva se enteró a través de la televisión.

Moyano solo se limitó a informar la noticia, sin dar más precisiones "porque no me corresponde". Por su parte, la participante del Bailando 2023 aún no habló al respecto, ya que no estaría enterada de la separación. De hecho, según dijo Ángel de Brito en sus historias de Instagram, a Bargiela se la vio utilizando la alianza en el programa de América TV hasta el mismo día de la confesión de Moyano