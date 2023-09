Facundo Moyano reveló que se separó de Eva Bargiela

La revelación se produjo cuando María Eugenia Duffard, una de las conductoras del programa, le preguntó a Moyano si la participación de su esposa en el programa de baile "Bailando" le incomodaba. El político, visiblemente incómodo por la pregunta, respondió de manera directa: "Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde, nada para agregar". Con esta declaración, Moyano dejó en claro que la relación había llegado a su fin.