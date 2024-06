Así es la vida de Flavia Miller lejos de la TV: "Atiende una peluquería en..."

image.png Flavia Miller en la actualidad

“¿Tuviste mucha resiliencia? ¿Te levantaste de las malas?”, quiso saber el panelista. “Mirá, yo tuve muchas malas en mi vida. Estuve mal, con tratamiento psiquiátrico. Pero había que levantarse y seguir. Me costó mucho y decidí trabajar en un empleo normal, digamos. Porque lo último que hice fue la producción de una obra espectacular en el Paseo La Plaza. Yo puse toda la plata, todas las ganas, pero no me fue bien y dije ‘basta’. Me quedé con deudas que, en su momento, las saldé”, reveló Miller.

Cómo fue la carrera de Flavia Miller en los medios

“¿Cómo llegaste a la televisión, Flavia? ¿Cómo fue tu primera vez?”, le consultó Matías Vázquez. “Primero estuve como extra. Y después, con Gerardo Sofovich, hacíamos ‘las chicas gambarelas’, que nos cruzábamos de piernas. Después hice un par de reemplazos de unas secretarias que tenía él y demás. Y después seguí, y también hice reemplazos en teatro. Empecé muy de abajo”, recordó Flavia Miller.

“Sofovich confío en vos. ¿Lo extrañás?”, fue la siguiente consulta. “No mucho. A quien extraño más es a Hugo (su hermano), un amor con quien hice teatro y ‘Rompeportones’. Gerardo era muy antipático, no me trató mal, pero no era esa onda que había con Hugo”, reveló.

“¿Por qué sentís que te afectó un poco la parte mental? Lo dijiste al principio de la nota, que tuviste situaciones que te afectaron mentalmente”, indagó Vázquez.

“Fue en el momento que yo me casé, que todo el mundo sabe, que falleció mi primo hermano, que fue una cosa increíble. Ya me había casado, estábamos en la fiesta, divina, y estaba Willy, el doble de Luis Miguel, cantando, riéndonos y pasándola lindo. Y cayó de un paro cardíaco. Y bueno, después lo llevaron, pero en la ambulancia falleció. Recién habíamos hecho el brindis, y eso yo creo que pasar eso a nadie le hace bien. Y, después, eso trajo cosas familiares y por eso es que también me alejé un poco, porque psíquicamente es como que te cuesta digerirlo”, confesó.