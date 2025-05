Así está hoy Ana Mir Bertone, la novia de Paloma Ortega e hija de Lalo Mir

Ambas jóvenes crecieron en entornos donde la exposición mediática es moneda corriente. Sin embargo, eligieron un camino propio: el del perfil bajo, el cuidado de su intimidad y el fortalecimiento de un lazo que no necesita de grandes gestos públicos para validarse. Tanto Guillermina Valdés como Lalo Mir se mostraron siempre muy respetuosos y afectuosos con la pareja, y les brindaron el respaldo necesario para que puedan vivir su relación con libertad.

Mir 2.jpg Ana Mir Bertone y Paloma Ortega

Guillermina Valdés contó el bizarro episodio que vivió Paloma Ortega

En una entrevista reciente, Valdés contó con emoción el momento en que su hija le reveló su orientación sexual. "Me lo contó llorando, con angustia, y después se quedó encerrada en su cuarto durante un tiempo. Ella me lo contó angustiada. Primero fue tremendo porque yo no lo imaginaba. Pensé: '¡Ay, qué mal! ¿Cómo no me di cuenta? Qué dormidita. ¿Qué le pasa, señora?’", recordó la empresaria. Con esa sinceridad, también dejó en claro que su rol como madre es acompañar, entender y abrazar las elecciones de su hija.

Ana, por su parte, siempre se mostró cercana al arte, la naturaleza y la vida en movimiento. Su relación con Paloma también fue retratada en momentos compartidos en Los Pendientes Ski Village, en San Martín de los Andes, donde disfrutaron de la nieve, los paisajes y la compañía mutua. Más allá de las fotos, lo que se destaca es la armonía entre ambas, que se evidencia en los gestos cotidianos más que en las declaraciones públicas.