Así está hoy Cecilia Dopazo, la actriz que debutó en el cine con una fuerte escena de sexo

El filme es protagonizado por Fernán Mirás y Cecilia Dopazo. Cecilia Dopazo encarnó a la musa de Tanguito en un film que fue un éxito.

La pareja de la ficción se transformó en real durante dos años, y se reencontraría en 1995 para protagonizar un éxito enorme del cine argentino: Caballos Salvajes. Ya los dos eran estrellas, gracias a la popularidad que le había dado a la actriz su inolvidable debut en el cine. Tango Feroz, también dirigida por Marcelo Piñeyro, fue un boom, batió récords de espectadores y relanzó el cine nacional, de la mano de una gran historia de una banda de sonido que se multiplicó en los CD de la época.

Tango Feroz, la película que llevó a Cecilia Dopazo al estrellato

La película que recrea la vida de Tanguito, la primera leyenda del rock argentino, llevó al público juvenil a las salas, tocó los corazones de varias generaciones y puso a Cecilia Dopazo en un lugar que no abandonaría.

Ya había trabajado en Atreverse, Regalo del cielo y Mi Cuñado, junto a Luis Brandoni, con quien filmó ese mismo año Convivencia. Su papel como Mariana, la musa y novia de Tanguito, le exigió jugadas escenas de desnudos y sexo, incluida aquella en la que baila sin ropa el tango Malevaje en una habitación semivacía que se transformó en un ícono junto a Fernán Mirás.

La frescura de los protagonistas traspasó la pantalla y aún genera un buen rating cada vez que la pasan por TV. Hace pocos meses, cuando se cumplieron 30 años del estreno, Dopazo y Fernán Mirás, quien se recupera de las secuelas que le generó un aneurisma cerebral hace dos años, formaron parte de un documental sobre el film que será estrenado en breve.

tango feroz lluvia ok.jpg Cecilia Dopazo en una escena de Tango Feroz junto a Fernán Mirás.

“El alcance que tomó la película me superó totalmente. No me di cuenta del fenómeno que iba a ser. Yo hasta ese momento tenía una experiencia relativa en televisión y, en general, cuando trabajás en televisión la gente se te acerca porque sos conocido. Acá se me acercaban para hablar de cosas interesantes. Despertó muchas cosas en la gente. Me contaban sus historias, los valores que tenían, por qué cosas luchaban y por qué no", relató actriz al hablar de cómo la cambió Tango Feroz.

Una serie estelar, junto a Brandoni y Robert de Niro

Tras el éxito de Caballos Salvajes, Cecilia Dopazo continuó su carrera como actriz a la par de escribir y dirigir obras teatrales. Incluso fue una de las responsables del guion de la película No sos vos, soy yo (2004), que dirigió quien ya era su esposo, Juan Taratuto. También produjo y protagonizó ese filme, junto a Diego Peretti, Soledad Villamil y Marcos Mundstock.

En los últimos dos años, recorrió el país junto a Patricia Palmer con la obra teatral Radojka, que se despedirá del público el mes que viene con una función y luego seguirá en cartel con otras protagonistas. Es que Cecilia Dopazo se encuentra abocada en estos días al reestreno de un clásico de las tablas que tuvo también su paso por el cine, convertida en una película que reflejó la crisis de finales de los 80 en nuestro país y el drama del exilio: Made in Lanús.

Cecilia Dopazo Made in Lanús.jpg Dopazo vuelve a trabajar con Luis Brandoni en la obra Made in Lanús.

Allí, a partir de enero, se pondrá bajo las órdenes de un viejo conocido: Luis Brandoni. El actor, que fue su padre en Mi Cuñado y se peleó por ella con José Sacristán en Convivencia, vuelve a tenerla como hija en la miniserie Nada, recientemente estrenada en la plataforma Star+, con la participación estelar de Robert de Niro.

Nuevo cumpleaños con un cambio de imagen

Durante la cuarentena, Cecilia Dopazo se ocupó de subir videos a las redes sociales, en medio del encierro y sin chances de trabajar, y su cambio de look llamó la atención y la convirtió en una referente entre las mujeres que decidieron dejar de teñirse el pelo y lucir sus canas.

Cecilia Dopazo 2021.jpg La actriz contó que dejó de teñirse y le llueven propuestas laborales.

"Yo ni me planteaba que podía dejármelas. Con la pandemia fue la excusa, no podía ir a la peluquería. A mi me relajó, me apareció una libertad y me hizo tan bien. Hay una comunidad que se llama silver sister, son chicas de 15, 45 años, que tienen canas y que dicen que el blanco también es un color. Nunca tuve tanto trabajo con este pelo en simultáneo. Aviso a los productores que me voy a hacer una peluca divina del color que quieran", dijo Dopazo entre risas.

"Las canas son mías y eso es de las cosas buenas que trajo la pandemia. Fuimos un montón que nos dejamos de teñir. Yo tengo canas desde los 16 años, además es malísimo teñirse. Hice como cinco películas tiñiéndome", reveló.