Así está hoy Gina, la hija de Emilia Attias y el Turco Naim

Gina Sibara, la hija de Emilia Attias y el Turco Naim , cumplió 8 años este martes 29 de octubre, y sus padres no dejaron pasar la oportunidad para demostrar el amor y orgullo que sienten por ella. A pesar de que la pareja se encuentra en medio de un proceso de separación, ambos dedicaron sentidos mensajes a su hija, resaltando la importancia que tiene en sus vidas y celebrando la niña que se está convirtiendo.

Emilia, fiel a su estilo, compartió en sus redes sociales una serie de imágenes inéditas de Gina que muestran distintos momentos juntas, desde vacaciones hasta instantes cotidianos que reflejan el vínculo especial que comparte con su hija. "Feliz cumpleaños mi princesa, mejor compañera, tan ocurrente e inteligente, divertida, aguerrida, sensible, estilosa, ondera y graciosa", comenzó escribiendo la actriz, abriendo el corazón en su mensaje. “Tu personalidad me fascina, llena y desafía. Siempre voy a amarte y cuidarte. Siempre, siempre. Donde esa palabra exista, ahí estoy. Tu felicidad, me hace feliz”, agregó en el emotivo post, acompañando cada palabra con fotos que muestran el crecimiento de Gina y su personalidad única.