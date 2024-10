Cómo es la nueva vida del Turco Naim en Ecuador tras su separación con Emilia Attias

Naim explicó cómo fue aquel primer contacto con Montañita, un viaje que se le presentó como una recomendación de un amigo. "Estaba surfeando en Lima y me quejé porque el agua estaba fría. Este italiano me preguntó si conocía Ecuador y me habló de Montañita. Decidí tomar un ómnibus, y fue toda una aventura: 26 horas de viaje a través del desierto", recordó. La emoción al llegar fue indescriptible. "Cuando finalmente vimos el mar, fue una locura. El agua era caliente, la bahía espectacular. En ese momento me quedé tres meses, y luego seguí volviendo por años. Nos hicimos parte de la comunidad”, contó con nostalgia.