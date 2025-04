Así está hoy Lucía Celasco con 31 años, la nieta de Susana Giménez

susana-nieta-portada.jpg

Nacida el 25 de noviembre de 1993, la joven también se dedica al modelaje (participó de campañas para empresas como Jean Paul Gaultier, Lovely Denim y Cómo Quieres Que Te Quiera) y hace 12 años fundó la tienda de ropa "The Vintage Hole", que ya posee tiendas físicas en Argentina y Estados Unidos.

La idea del proyecto surgió con dos de sus mejores amigas, Micaela Fernández y Rosario “Chari” Belerenian, quienes también son socias de la empresa. Actualmente, el negocio tiene dos locales en Palermo Soho y Palermo Hollywood, en las calles Uriarte 1855 y Fray Justo Santa María de Oro 1981, y otro en Estados Unidos.

A la diva la extorsionaron con imágenes de su nieta Lucía Celasco manteniendo relaciones sexuales con su novio. ¿Qué hace de su vida Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez?

Sus productos se pueden conseguir en cualquiera de sus sedes físicas, como también a través de su portal online (thevintagehole.com) o su perfil de Instagram (@thevintagehole), que posee más de 100.000 seguidores en la aplicación.

La pelea de Susana Giménez y su nieta

El vínculo de Susana Giménez con su nieta siempre fue medio turbulento. De hecho, hace poco se abrió una polémica por una supuesta pelea entre ambas por la ausencia de la joven en el cumpleaños 81 de la conductora de TV. La figura de Telefé reside en Uruguay hace muchos años, y sus visitas a Argentina se vuelven cada vez más esporádicas.

Susana.jpg Susana Giménez y Lucía Celasco

En el marco de una de sus vueltas al país, el periodista Gustavo Descalzi, en el programa televisivo "A la Tarde", adelantó los motivos del supuesto conflicto entre ambas: "Los reproches de la diva llevan más de un año, pero durante este año hubo algún acontecimiento que a ella no le gustó y tiene que ver con la actitud juvenil, desfachatada y contestataria de Lucía".

Estos rumores se alimentaron todavía más luego de la ausencia de Celasco en el cumpleaños 81 de la diva. Aunque ella tenía un viaje programado a Nueva York, se cree que Susana se habría molestado por no haberlo dado de baja ante su celebración. Su madre, Mercedes Sarrabayrouse, sí estuvo presente.

susana-hija-portada.jpg Susana Giménez junto a su hija Mercedes.

Sin embargo, se mostró sorprendida al ser consultada por el tema: "¿Con Lucía? ¿Con mi Lucía, el amor de mi vida? Jamás, jamás. ¡Cómo me voy a enojar con mi nieta!".

Luego, habló sobre el accidente que tuvo su hija Mercedes a principios de año cuando la tuvieron que internar de urgencia 10 días después de haberse operado la cadera en Miami, Estados Unidos. Al regresar al país, la mujer levantó fiebre y fue hospitalizada por prevención.

"Por suerte está bien ya. Está perfecta, está bien, por eso vine (a la Argentina para la reunión). Ya salió a dar una vuelta manzana y casi se mata", agregó a fines de marzo en su regreso al país.

¿Susana Giménez vuelve a la tele?

En el marco de su vuelta a Argentina, Susana Giménez fue consultada por su rol en Telefé en el aniversario 25° del canal. No obstante, se mostró cauta sobre un posible regreso a la televisión, ya que prefiere enfocarse en otras actividades.

"No sé si voy a hacer televisión, la verdad, no tengo ganas. Tengo ganas de viajar y de hacer otras cosas", respondió. Aunque existen algunas obligaciones contractuales con el canal, todavía no hay novedades sobre su vuelta a la pantalla chica.