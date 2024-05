Así está hoy Susu Pecoraro, la actriz de Camila

Si bien ella no tiene cuenta oficial de redes sociales, y desde siempre vivió envuelta en un bajo perfil, incluso cuando más auge causó Camila, film que fue nominado a los premios Oscar en 1985 como mejor película extranjera, se la puede ver en diferentes eventos y cuentas de fanáticos.

Trabajó en teatro y en televisión y fue reconocida con una larga lista de premios, incluyendo el Martín Fierro, el Konex, el Cóndor de Plata, entre otros tantos. En agosto del año 2023 fue una de sus últimas apariciones públicas: fue en los Premios Cóndor de Plata para recibir el premio María Luisa Bemberg que le otorgó especialmente la Asociación de Cronistas Cinematográficos.

En aquella oportunidad, Susana habló con los medios y reveló el motivo por el cual se alejó de la actuación hace siete años: "Lo que pasó es que mi vida se fue volviendo cada vez más interesante, más sabrosa. Y no es que la profesión me dejó de interesar, pero los valores de mi vida se pusieron más fuertes que los de la ficción".

image.png

"Siempre me ofrecen cosas, pero no hubo ninguna tan fuerte como para embarcarme en ella por mucho tiempo y dejar de lado mi vida", expresó a continuación sobre las posibilidades laborales.

En aquella oportunidad contó también: "En este momento de mi vida estoy más para hacer una participación en algo que me divierta que para otra cosa. No tengo más ganas de ser protagonista, salvo que sea en algo que me vuele la cabeza".

Susu Pecoraro y el homenaje a 40 años de Camila

image.png

En conmemoración al estreno del film, el 1 de abril de 1984, hubo una proyección especial en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Buenos Aires Film Commission, en la Sala Lugones del Teatro San Martín.

En ese contexto se realizó el martes pasado una jornada homenaje en el Teatro San Martín, con la presencia de sus inolvidables protagonistas Imanol Arias y Susú Pecoraro, y la productora Lita Stantic, quienes dieron una charla abierta.

También estuvieron en el evento parte del equipo técnico de rodaje, la presencia de Luisa y Cristina Miguens (hijas de María Luisa Bemberg), y Pilar O’Gorman, descendiente de la familia de Camila.