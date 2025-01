Así está hoy Victoria, la hija de 20 años de Mónica Ayos y Diego Olivera

El romance entre Mónica Ayos y Diego Olivera comenzó en el año 2000, durante las grabaciones de Matrimonios y algo más, y desde entonces no se han separado. La actriz, que se encontraba recién separada de Mario Valencia, el padre de su hijo mayor, Federico, encontró en Diego un compañero que le dio la estabilidad y tranquilidad que tanto necesitaba tras haber atravesado una relación marcada por la violencia doméstica. “Formo parte de ese grupo de mujeres que alguna vez se sintieron débiles, pero tomaron fuerzas y pudieron escapar”, dijo Ayos en su momento, al recordar uno de los capítulos más oscuros de su vida.

La hija de la pareja, Victoria, nacida en 2004, parece haber heredado no solo la belleza de su madre y el carisma de su padre, sino también su talento artístico. “Amo cantar y estudio piano desde hace años. La música es mi lugar de expresión y donde me siento más cómoda. La actuación también me llama la atención y voy a empezar a estudiar teatro”, expresó Victoria en una entrevista con Hola Argentina. Con casi 67 mil seguidores en Instagram, su perfil está repleto de fotos que reflejan su pasión por el arte, además de momentos familiares y viajes por destinos como Nueva York y París.

Ayos 2.jpg Victoria, la hija de Mónica Ayos y Diego Olivera

El camino en el mundo del espectáculo de Victoria Olivera

La joven ya dio sus primeros pasos en la actuación, destacándose en obras teatrales como El asesinato silencioso, dirigida por el argentino David Chocarro, y más recientemente en producciones como Las máquinas de coser y The Good Part. Su madre, orgullosa, compartió una foto con ella en el Día de la Mujer, escribiendo: “Cualquier parecido... es mera coincidencia. Juntas atravesando tantos cambios... cambios de país, de colegios, de escarapelas, himnos y paisajes. Y vos sonriendo y animándote, adaptándote de una forma admirable, me maravillas a cada paso”.

Victoria Olivera Ayos ya comenzó a llamar la atención en los medios y en el mundo artístico. Su historia está marcada por la influencia de dos padres exitosos que supieron combinar una carrera internacional con una sólida base familiar.