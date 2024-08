Así fue el cumple de Francesca, la hija menor de Denise Dumas y Campi

image.png El cumple de Francesca, la hija de Denise Dumas y Campi.

image.png

En las fotos se observan los detalles de la celebración: en el centro del living prepararon una mesa con pinturas para todos, así como remeras sobre las cuales pusieron en marcha sus originales diseños. Unas dibujaron paltas, otras corazones y estrellas, o frases, pero se les vio muy concentradas en la actividad.

"La que charla siempre de todo y te llena de palabras de amor. Que seas siempre feliz, Fran de mi alma!!! Y no crezcas tan rápido!!! Te amo infinito y estoy tan feliz de ser tu mamá, y tan orgullosas de vos. Feliz cumple Franchulita", cerró Dumas en el posteo.

La historia de amor de Denise Dumas y Campi

La historia de amor de Denise Dumas y Martín "Campi" Campilongo comenzó hace 17 años atrás cuando ambos se animaron a formar parte de Showmatch. Un día casi de casualidad ambos se quedaron hablando mucho tiempo después del programa que conducía Marcelo Tinelli, con su humor y sencillez el actor se terminó por ganar el corazón de la modelo.

Martín Campi Denise Dumas.jpg

"Yo me fui pensando 'ojalá se haya quedado pensando en mí' y no dije nada. Al día siguiente en el teatro, entra Listorti a mi camarín y -voy a decir una mala palabra- me dice 'Vos, atorranta, ¿qué estuviste haciendo con un amigo mío que me llama y me pide tu teléfono?'. Y le pregunto '¿Campi?'", relató la actriz.

Fue así que Campi tomó el primer impulso y la invitó a salir, ella le sugirió que sea una salida grupal pero el se negó rotundamente, o salian solos o nada. Lo que no sabía él es que estaba llegando a la vida de Denise en un momento muy delicado para ella ya que recientemente había fallecido su padre.

La modelo y actriz iba a abrir su corazón con respecto a este tema: "Te voy a decir algo que es realmente lo que siento: yo a Martín lo conocí en un momento difícil de mi vida y sentí que fue como un ángel para mí, cayó del cielo. "A este hombre me lo mandó papá", dije cuando lo conocí. Te juro. Y pasan los años y seguimos muy bien porque si hay algo en lo que tenemos diferencias siempre nos sentamos a hablarlo y se discute y se acomoda. La verdad que disfrutamos un montón la vida juntos. Estar en casa, ver una serie, salir a comer, estar con los chicos. ¡Soy muy felíz con él!".