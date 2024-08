Así fue el viaje de Barby Franco y Fernando Burlando en medio de la crisis de pareja

Embed - on Instagram: "Un mundo ideal " View this post on Instagram A post shared by (@barbaritafranco21)

Hace unos días circularon unos rumores de crisis en la pareja, algo que fue desmentido rotundamente por ambos. Incluso Barby Franco explicó la razón por la que se había mudado a un departamento en Puerto Madero. “Es verdad que yo me fui a un departamento. Cada vez que él (Burlando) viaja a Corrientes yo, por seguridad y por una cuestión personal mía, y un mambo mío, me voy a un departamento con seguridad 24 horas. La relación está perfecta", aclaró la modelo en diálogo con el ciclo Intrusos, América Tv.

Este viaje familiar a Disney demuestra que Barby Franco y Fernando Burlando están más unidos que nunca y consolidando la familia que formaron con su hija Sarah de dos años.

Los rumores de crisis entre Barby Franco y Fernando Burlando

Hace algunos días comenzaron a circular fuertes rumores que indicaban una separación entre Barby Franco y Fernando Burlando. En medio de las especulaciones, el abogado habló con el equipo de Socios del Espectáculo y contó cómo está hoy su relación con la modelo.

barby.jpg Barby Franco y Fernando Burlando

Lo cierto, es que un dato que alimentó esta versión, fue que la modelo se mudó junto a su hija, Sarah, a un departamento en Puerto Madero. Sin embargo, luego explicó que fue por cuestiones de seguridad y que nada tenía que ver con su relación con el abogado.

“Se metió ella en esto, se tiró a la pileta, no sé qué hizo, yo no estaba acá", declaró el profesional tomándose la situación con humor. Luego, puntualizó en su historia con Barby y admitió: “Estamos bien, aparte estamos disfrutando mucho a Sarah. No hago más que esperar el momento de la vuelta para abrazar a la gorda”.

“Es algo que me tiene totalmente sensible y enamorado. Estoy viviendo un momento de mi vida muy pero muy lindo. Yo pensé que los momentos lindos en algún momento se terminaban pero esto es algo para recomendar”, reconoció además acerca de la paternidad.