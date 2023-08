Así fue la tremenda torta de cumpleaños de Flor Jazmín Peña

FLOR JAZMIN PEÑA.mp4 Flor Jazmín Peña festejó su cumpleaños con una gran fiesta.

Al llegar el momento de soplar las velitas, a Flor le trajeron una deslumbrante torta de cumpleaños: una gran pavlova con merengue crocante, mascarpone y frutas de estación que le brindaron un delicioso toque de color. En la decoración de la torta predominaban las frutillas, peras en rodajas y gajos de cítricos.

La pista de baile estuvo siempre llena de movimiento, con música que abarcaba desde clásicos atemporales hasta éxitos contemporáneos, asegurando que todos los invitados se divirtieran al máximo y disfruatarn de una celebración inolvidable.

Flor Jazmín Peña compartió su agradecimiento por la asistencia de todos los presentes y expresó su emoción por celebrar otro año de vida rodeada de seres queridos y atravesando un buen momento personal. Y la bailarina y conductora también aclaró por qué no “blanquea” su relación con Agustín Franzoni.

"Me muestro de una manera con Agus porque no quiero que mi vínculo 'matchee' con una idea de amor romántico que después termina siendo una cárcel para mí. Me pasó con otros vínculos. No quiero 'macthear' con una idea de amor romántico porque no estoy de acuerdo, y que capaz nadie está de acuerdo, pero se da cuenta en la práctica", contestó Flor Jazmín a la consulta de una seguidora al aire de Luzu TV.