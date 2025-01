Así fueron las vacaciones de Belu Lucius y su esposo en Necochea

image.png

De esta manera, compartió con sus seguidores los detalles de un nuevo viaje en familia y en este verano donde nuevamente apostaron por la costa atlántica argentina.

La reflexión de Belu Lucius en Instagram

En septiembre pasado, Belu Lucius se había convertido en noticia al compartir un comunicado en Instagram, acompañado de fotografías personales, en el que reflexionaba sobre las críticas que recibió a lo largo de su vida y el impacto devastador que este tipo de comentarios puede tener en la autoestima de las personas.

Allí, la mediática abrió su corazón y recordó cómo desde la adolescencia lidió con observaciones sobre su cuerpo. “Ustedes me conocieron así, me vieron pesando 100 kg, saben que en el colegio la pasé mal, y me ven hoy en día”, expresó Lucius, quien fue objeto de críticas desde muy joven. En ese sentido, aunque su éxito en las redes creció con los años, Lucius aseguró que los comentarios sobre su apariencia fueron constantes en su vida y afectaron tanto su salud mental como su bienestar emocional.

“Siempre me he mostrado y muchas veces he masticado comentarios desubicados... Se siente horrible”, confesó, haciendo hincapié en lo difícil que puede ser lidiar con críticas que, aunque provengan de extraños en internet, causan un daño real. Con firmeza, reiteró el mensaje central de su comunicado: “No se opina del cuerpo ajeno”, una frase que invita a sus seguidores a reflexionar sobre el impacto que tienen sus palabras, incluso cuando parecen inofensivas.

Por último, a través de sus historias de Instagram, la influencer reflexionó: “La crítica sobre la apariencia de las personas puede causar un daño profundo”, destacó Belu, advirtiendo que este tipo de comentarios no solo afectan a figuras públicas como ella, sino también a personas que enfrentan presiones sociales constantes para encajar en ciertos estándares de belleza. “Estoy viendo en redes la cantidad de artistas que se sienten mal por comentarios que la gente hace sobre su cuerpo”, concluyó, haciendo una clara alusión a la reciente polémica en torno a Tini Stoessel, quien fue objeto de críticas tras comentarios emitidos por el periodista Alejandro Pueblas.