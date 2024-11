La estafa en la que estuvo a punto de caer Belu Lucius

“Me voy a tomar un segundo para contarles las dos nuevas modalidades porque es importante que las conozcan y las compartan con gente cercana”, expresó la influencer en sus historias de Instagram. Belu contó que la primera situación ocurrió mientras estaba en Necochea. “Me llama un número desconocido. No suelo atender, pero esta vez lo hice. Dije ‘hola’ y no respondían. Insistí, y nada. Entonces Javier me grita: ‘¡Cortá!’. Le pregunté qué pasaba y me explicó que estaban codificando mi voz con inteligencia artificial”, reveló.