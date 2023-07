¡Ay Pampita! Vicuña contó para quién era el mensaje que dio en los Martín Fierro

El discurso de agradecimiento de Benjamín Vicuña al recibir el Martín Fierro como mejor actor generó un sin fin de repercusiones. “Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar. Me dio a mis hijos y me dio un amor...” , dijo desde los más profundo de su corazón. Fueron palabras que todos pensaron que habían sido dedicadas a Pampita .

En la noche del viernes 14 de julio Vicuña se confesó en LAM y aclaró si esa dedicatoria fue o no fue expresada para su ex mujer y mamá de sus hijos Bautista , Beltrán y Benicio . En un sincero diálogo con el notero del programa de Ángel de Brito, el chileno reveló que en ese momento lo traicionaron los nervios.

"Uno se pone muy nervioso, no tenía un discurso preparado, intenté dedicárselo a las personas que sufren una enfermedad y a las personas que acompañan", empezó diciendo. "Cuando estaba hablando de Argentina, hablé de mis hijos, intenté hablar de las madres de mis hijos, pero en un momento sentí una especie de... dije me estoy metiendo en una y reculé", se sinceró Vicuña.

BENJAMIN VICUÑA.mp4 Benjamín Vicuña confesó en LAM si su mensaje fue o no fue dedicado a Pampita.

Todos los presentes en el salón del Hotel Hilton y los televidentes sintieron lo mismo. Y a casi una semana de la fiesta más importante de la televisión en las redes sociales y los programas de espectáculos se siguen preguntando si Benjamín Vicuña aún está enamorado de Pampita.

Pero Vicuña explicó que "quizás cuando hablé de un amor, era el amor que me han dado, el amor del público, el amor de mis parejas, las mamás de mis hijos, luego he tenido otras parejas. Pero no era un mensaje ni una indirecta".

También dijo que "no voy a responsabilizar, hacerme la víctima, está todo bien. Podría ser un chiste, pero si molestó a alguien, ya está. Obviamente porque estaba Carolina con su marido, a quien respeto y quiero, tenemos la mejor. Pero se dio una cosa incómoda que no era la idea".

Roberto García Moritán, el marido de Pampita, reconoció que fue una situación incómoda. Benjamín se comunicó con él "por el cariño y por el vínculo que tenemos, al otro día, cuando me di cuenta que se había armado algo innecesario, por supuesto que a la primera persona que le dije 'che, ¿querés que haga algo, que aclare, que diga?', y me dijo 'no tranqui, está todo bien'. Pero ahora que me encuentro con ustedes, por supuesto que se aprovecha esta instancia para... no es aclarar, es resignificar", dijo risueño.