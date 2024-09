Benito Fernández habló sobre su relación con Máxima Zorreguieta y cómo lo ayudó en su peor momento

“Después de mi internación era un misterio cómo iba a reaccionar todo lo relacionado a lo laboral. Pero la realidad es que se me abrieron un montón de puertas. Temía por la reacción que pudiera tener la gente en estas cuestiones relacionadas con las enfermedades mentales, y que hubiera cierto prejuicio. Pero no... Igual trato de mechar la cosa, porque estoy muy sensible, ya sea para lo bueno como para lo mal: el día antes del desfile apagué el teléfono a las tres de la tarde. Intento preservarme porque aún tengo que resguardar un montón de cosas”, afirmó.

image.png Benito Fernández

“Después de la internación voluntaria, necesitaba un paso intermedio: no estar solo. Entonces me aconsejaron ir a la casa de alguien con quien yo me sintiera cómodo”, cuenta Benito, quién afirmó que sus familiares y amigos no estaban muy convencidos de que se sume a la nueva edición del Cantando.

La ayuda de Máxima Zorreguieta a Benito Fernández

"¿Alguien que no te esperabas y te brindó su apoyo?", preguntó el periodista a Benito Fernández quién sorprendió al responder: "Máxima (Zorreguieta) me mandó un mensaje. Se enteró ahora, cuando vino a Argentina por el cumpleaños 80 de la madre, y decidió ponerse en contacto conmigo. Me dijo que me deseaba lo mejor. Fue un mensaje súper cálido. Es increíble que la Reina se haya tomado el tiempo para mandarme un WhatsApp. Ahí te das cuenta de lo que vale la gente, de su educación. Más allá de si se pone o no un vestido mío, que se haya tomado un rato para pensar en mí fue súper importante tras ese bravo momento que pasé".

"¿Cómo era Máxima en esos primeros contactos que tuviste hace veinte años?", indagó a continuación el entrevistador. "Era y sigue siendo la mujer que me gusta a mí: trabajadora, amante de la moda sustentable, una mujer que atiende a su familia... De todo. Más allá de su belleza, me engancha lo que lucha por los derechos de las mujeres. Como Valeria Mazza, que hace de todo como empresaria y luego va y te prepara unas tortas en su casa que te querés morir", reveló Benito.

la-reina-de-los-paises-bajos-maxima-zorreguieta-XILER5NZYNCXZJ76OW7BWZLB4I.avif

"Martín Zorreguieta se casaba y me llamó para que vistiera a Mariana Andres, quien era su pareja, y a cinco amigas. A Máxima le gustó como las vestí a todas, y un día llamó a mi teléfono: “Soy Máxima Zorreguieta” y tocó el timbre de mi estudio. Estaba en la entrada, y directamente la atendí. Uno piensa que caería con secretarias y custodias, pero subió los dos pisos y se quedó esperando que terminara de atender a una clienta para una fiesta de 15 años. En ese momento le empecé a hacer los primeros vestidos para una gira por Latinoamérica", rememoró al relatar cómo fue que conoció a la actual reina consorte de los Países Bajos.